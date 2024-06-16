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OL遭逼讓座還被告 她曝原委「是對方先動手」：現在搭捷運都會怕

聯合新聞網／ 綜合報導

林姓女子因坐捷運博愛座與另名男乘客發生衝突，林女下車道歉後竟突然衝撞站內柱子而血流滿面，博愛座示意圖。本報資料照片
林姓女子因坐捷運博愛座與另名男乘客發生衝突，林女下車道歉後竟突然衝撞站內柱子而血流滿面，博愛座示意圖。本報資料照片

北捷淡水信義線11日爆發博愛座讓座糾紛，一名林姓女子乘坐博愛座，卻被一名八旬老婦強逼讓座，連一旁的李姓老翁也叫囂怒罵她，兩人甚至扭打一團。北捷聲稱雙方當場和解，不過林女坦言，李男已對她提告，且從監視器畫面中可見「是李男先動手」，她表示，現在搭捷運都會呼吸困難、掉淚，甚至連博愛座附近的位子都不敢乘坐。

根據《記者爆料網》報導指出，林女在網上發文，自己送醫急診後，才得知李男提告她傷害罪，因此必須到警局做筆錄。她也說明原委，當天八旬老婦要求讓位，不斷指著她叫囂，聲稱「博愛座是老人的」，還不斷逼近眼前。

接著一旁的李男加入戰局，指著她的鼻子破口大罵，一旁有人幫忙勸架，但場面非常混亂，還有人要他們「下車吵，不要影響大家回家時間」。林女說，李男持續大罵，她忍無可忍問「你覺得你可以一直這樣指著別人的臉嗎？」因此起身想讓對方知道被指著臉有多不舒服，才演變成扭打，自己的手機、耳機都噴飛。她回憶，「他先打我的手跟臉我才抓狂的，我記得他想掐我，我死命掐住他的手不想被攻擊到，導致他的手被我指甲用傷」。

下車後，所有人都要求林女道歉，李男自稱是「替天行道」，她詢問「道歉就不會告我嗎？」李男則說「看我心情」，她道歉後感到暈眩，由於大家都不幫她說話，導致她感到很絕望，甚至浮想不好的念頭，因此才開始撞牆，嚇壞眾人，最終被送往醫院急診。

林女表示，平時都是透過捷運通勤，如今發生這種事情，她連出門搭捷運都會開始呼吸困難，甚至忍不住掉淚，看到博愛座附近的位子也不敢坐下，面對李男提告，勢必還得與對方正面對談，令她深感恐懼。

網友們紛紛留言，「我一定不會坐博愛座，公車也是，免得遇到瘋子老人」、「乾脆用一節車廂，全車廂是博愛座，不然就現有博愛座廢除，把需要坐博愛座的集中在一個車廂，要吵老人去吵」、「台灣目前缺少的是互相體諒與包容！這件事也可以因互相禮讓座位成為一件令大家溫暖的美德，可惜的是卻以最不好的方式呈現出來」。

北捷 博愛座 捷運 提告 淡水信義線 讓座 車廂

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