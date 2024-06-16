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國3三鶯路段行人深夜橫越國道 被撞倒又遭數車輾過
針對國道三號昨天深夜有行人闖入三鶯路段，被撞到之後又遭多輛車輾過，當場慘死屍塊滿地，警方表示目前僅知死者為男性、身分不明，肇事車有2輛停下，其餘輾過的車輛數量待查，後續將報請檢察官指揮偵辦。
據了解，國道警方昨天深夜11時18分起，陸續接獲用路人報案，指稱國道三號北向51.2公里三鶯交流道，發現有行人從出口匝道逆向步行走上高速公路。
三鶯路段共有4線車道，後來該名男子橫向跨越槽化線，繼續往內側車道走，共計橫越3線車道，在中內線車道連續被2輛白色休旅車撞擊，倒地之後又被數輛車輾過。員警趕抵時，人已當場慘死，幾乎只剩下半身完整，用路人致電通報警廣描述「內側車道有許多散落物」，其實是屍塊。
國道警察局第六大隊指出，從監視器僅看得出行人是男性，目前姓名、年籍、原因等相關資料不詳，身分尚在釐清當中，事故後2輛白色休旅車均有停下接受調查，其餘還有多少車輛輾過遺體，尚待清查後通知到案說明。
當時現場封閉內側2線車道處理事故，今天凌晨2時26分清理完畢排除路況。但稍後在管制現場最末端，又有1輛小客車追撞緩撞車，車損輕微，駕駛在撞擊時被安全帶勒傷，送醫檢查沒有大礙。
國道警察局第六大隊呼籲，高速公路是封閉型道路，行人不可任意進入，應注意道路標誌、標線，以免發生危險狀況，駕駛人若在國道發現行人，在安全不違規的前提下，可撥打1968或利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往處理。
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