OL被婦人強逼讓座 老翁幫腔和女子「扭打一團」提告了

台灣的大眾運輸規定設置博愛座，近幾年來屢發生爭位糾紛。圖為捷運上博愛座空著，但多數人不敢坐。本報資料照片

台北捷運淡水信義線日前發生糾紛，一名八旬老婦要求林姓女子讓出博愛座，連一旁的李姓老翁也指著林女狂罵，林女、李男甚至一言不合扭打起來。林女的朋友前幾天表示，李男已經提告，因此徵求相關影片佐證。有熱心網友表示，自己當日也在同個車廂，將提供側錄影片。

北市捷警隊12日說明，11日22時20分許，在捷運復興崗站確實有博愛座糾紛。捷警隊說，林女坐於博愛座上，老婦人欲請林女讓座，但對方不肯，李翁自稱看不下去，要求林女讓座，林女突然攻擊他的手臂及額頭，雙方遂於復興崗站下車。

北捷警說，復興崗站長及保全前往協調，李男只要求林女道歉便不追究，不過在林女道歉後，突然衝撞站體柱子數下，導致血流滿面，站長趕緊通知救護車及警方前往協助。警方到場後告知雙方當事人相關權益，兩人均表示暫不提告。

然而林女友人卻在論壇Dcard上發文表示，事發隔天陪同林女至派出所做筆錄，得知李男已經提告，但她們沒有足夠證據證明李男傷害林女，因此希望徵求相關影片，友人向網友請求「希望當天晚上有在場錄到相關影片的朋友能夠私訊我們，愈多愈完整愈好，再麻煩大家幫忙了」。

林女友人也坦言，「精神上的壓迫傷害需要更有利的證據支持，現行法律還是傾向肉眼可見的傷害，我朋友知道自己動手傷人確實不對，但對方造成她精神的壓力也有錯，她只是希望得到公平的審視」。

有熱心網友留言，「妳好，我是當天也在同一個車廂的乘客，剛好坐在博愛座的對面。我有錄影，雖然角度沒有很好，但還是想說可以提供影片給妳們參考，請問怎麼給您影片呢？」也有不少人將文章轉貼到其他平台，留言表示「有在不同平台幫您轉發這則訊息了，祝福您的朋友早日康復」、「會持續關注這個議題！當事人現在還好嗎？祝早日康復」。

許多網友對李男做法相當不滿，「妳朋友也可以提吿對方強制罪」、「什麼爛人，逼迫人家讓座還要告人」、「太讓人生氣了，這些老人看新聞只知道看政治嗎？博愛座已經報導多少次是給有需要的人，不是老人座、不是老人座、不是老人座！到底是有什麼困難」。