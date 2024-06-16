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叫她第一名！台中警表揚志工楷模 女志工服務17年稱霸

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局前天表揚志工楷模、業務績優單位，有服務獎勵志工獎牌17人、志工楷模89人、第二警分局等6個單位獲獎，由市警局長李文章主持頒獎，其中第五警分局北屯所的資深志工劉碧玉已在派出所擔任志工17年，服務時數超過7000小時，成為此次獲獎者服務時數最高者，得到志願服務二等獎章。

此次獲獎的業務績優單位中，第二警分局獲得「112年下半年志工服務」第一名，二分局擁146位警察志工，但其中女性志工135人，男性志工11人，高齡志工（65歲以上）共有70名，其中4位年齡超過80歲，最年長的志工更高達83歲，女性占比超過九成，「巾幗不讓鬚眉」，去年7月至12月，已累計5158小時的服務時數，服務人次達7504次，北區知名天津、一中商圈都是二分局志工服務熱點。

第五警分局志工劉碧玉獲得市府志願服務獎勵二等獎章，劉從2008年起加入北屯派出所警察志工，辛勞付出17年，累計服務時數達7078小時，平時協助派出所提供民眾報案、櫃台諮詢服務外，另配合犯罪預防宣導及警政社區關懷服務，從事志願服務工作主動積極，任勞任怨、熱心公益的服務態度獲獎。

台中市警局長李文章感謝警察志工大隊長游信對，以及游領導的「警察志工大隊」和「警察志工協會」對警察的支持。

李文章說，警察勤務繁重，工作繁瑣，需要民間力量的支持。「警力有限，民力無窮」，警察志工是警察最有力的後盾。台中市的治安能夠有今天這樣優質的成績，志工們的熱心協助功不可沒。也期許大家繼續在「警民合作、共維治安」的道路上共同努力。

台中市警局在14日表揚楷模志工、業務績優單位。圖／台中市警局提供
台中市警局在14日表揚楷模志工、業務績優單位。圖／台中市警局提供
台中市第五警分局志工劉碧玉（右），服務達7079小時，獲得市警局長李文章頒發，志願服務獎勵二等獎章。圖／台中市警局提供
台中市第五警分局志工劉碧玉（右），服務達7079小時，獲得市警局長李文章頒發，志願服務獎勵二等獎章。圖／台中市警局提供

台中市 李文 警察

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