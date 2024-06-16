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詐團食髓知味騙走1200萬後又要100萬 警將計就計逮車手

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團假冒名人謝金河名義組投資群組，以投資未上市股票及飆股等話術行騙，台南市69歲李姓婦人信以為真，從今年3月開始至6月陸續面交10次，損失1200萬元後，因遲遲無法出金，詐團又要求她面交100萬元才能出金，她驚覺受騙報案，警方將計就計，昨天逮捕55歲劉姓男車手法辦。

李姓婦人於本月13日下午4點多到台南市警一分局後甲派出所報案，她2月加入詐團偽造「謝金河投資群組」，謊稱可投資未上市股票及飆股，獲取高額獲利，她從今年3月開始至6月初，陸續面交10次，總金額高達1200萬元，還以房子貸款借錢；然而向該網站客服要求出金時，對方卻藉故推拖，李女始驚覺遭詐騙而報警，後甲所受理後成立專案小組積極展開調查。

本月14日上午10點多，詐騙集團又再次聯繫李女，向其表示再加碼100萬元當保證金，即可解鎖出金，並約定於15日中午面交投資款項，所長張許世賢獲知上情後，旋即部屬多名警力前往雙方約定面交處所守株待兔。下午1點多，埋伏員警見李女與車手於東門路巷內面交完成後，隨即一擁而上，當場逮捕劉男取款車手，並當場查扣手機、收款收據等相關證物，警詢後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，劉姓男車手從屏東縣北上，是第一次當車手，代價約2千元。

分局長王子雄表示，詐騙案件「假投資詐欺」類型中，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人，呼籲民眾千萬不要輕信來源不明的投資管道或網路連結，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作打擊詐騙集團。

劉姓詐騙男車手（中）被警方依詐欺罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
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劉姓詐欺男車手持有的偽造理財專員工作證。。記者黃宣翰／翻攝
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台南 詐騙集團 車手

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