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影／天外飛來鍋杓 台中中華夜市兩輛BMW被砸 無辜遭殃
台中市林姓、施姓男子在昨天下午分別駕駛兩輛BMW轎車，行經中華路夜市附近時，突然附近大樓砸下鍋子、杓子，鍋先砸中行駛中的林車擋風玻璃後，再砸中施車的車前保桿，造成兩車毀損，二人報警，第一警分局調閱監視器，尚未查出是何人犯行，兩名車主尚未提告毀損。
經查，昨天下午2時許，林姓（21歲）、施姓男子(31歲）分別駕駛兩輛BMW，行經中區中華路一段121號附近時，突然被附近大樓掉落的鍋子、杓子砸中擋風玻璃與前保桿，二人因現場查無是何人所為，所以報警調查。
第一警分局已至大樓調閱監視器，尚無發現可疑人士，兩名被害車主得知後，因不知何人所為，暫時不提出毀損告訴。
警方將指派專案人員於事故地點持續擴大調閱相關監視器，並逐層逐戶訪查住戶，也呼籲民眾，高樓住戶切勿任意往馬路丟擲物品，否則掉落砸傷行人，車輛可能涉及傷害、毀損罪嫌。
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