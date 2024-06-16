快訊

MLB／今永昇太抓紅雀奪第7勝 小熊三冠王被隊友喻為MVP

頂大二階報名率跌至7成考生現賭徒心理 要擊敗升學系統

槍手連開28槍！美密西根爆隨機槍殺 至少10人中彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／天外飛來鍋杓 台中中華夜市兩輛BMW被砸 無辜遭殃

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓、施姓男子在昨天下午分別駕駛兩輛BMW轎車，行經中華路夜市附近時，突然附近大樓砸下鍋子、杓子，鍋先砸中行駛中的林車擋風玻璃後，再砸中施車的車前保桿，造成兩車毀損，二人報警，第一警分局調閱監視器，尚未查出是何人犯行，兩名車主尚未提告毀損。

經查，昨天下午2時許，林姓（21歲）、施姓男子(31歲）分別駕駛兩輛BMW，行經中區中華路一段121號附近時，突然被附近大樓掉落的鍋子、杓子砸中擋風玻璃與前保桿，二人因現場查無是何人所為，所以報警調查。

第一警分局已至大樓調閱監視器，尚無發現可疑人士，兩名被害車主得知後，因不知何人所為，暫時不提出毀損告訴。

警方將指派專案人員於事故地點持續擴大調閱相關監視器，並逐層逐戶訪查住戶，也呼籲民眾，高樓住戶切勿任意往馬路丟擲物品，否則掉落砸傷行人，車輛可能涉及傷害、毀損罪嫌。

兩輛BMW轎車昨天行經台中中華路夜市時，被附近大樓丟下的鍋杓砸中，造成擋風玻璃、前保桿毀損。記者陳宏睿／翻攝
兩輛BMW轎車昨天行經台中中華路夜市時，被附近大樓丟下的鍋杓砸中，造成擋風玻璃、前保桿毀損。記者陳宏睿／翻攝
兩輛BMW轎車昨天行經台中中華路夜市時，被附近大樓丟下的鍋杓砸中，造成擋風玻璃、前保桿毀損。記者陳宏睿／翻攝
兩輛BMW轎車昨天行經台中中華路夜市時，被附近大樓丟下的鍋杓砸中，造成擋風玻璃、前保桿毀損。記者陳宏睿／翻攝
兩輛BMW轎車昨天行經台中中華路夜市時，被附近大樓丟下的鍋杓砸中，造成擋風玻璃、前保桿毀損。記者陳宏睿／翻攝
兩輛BMW轎車昨天行經台中中華路夜市時，被附近大樓丟下的鍋杓砸中，造成擋風玻璃、前保桿毀損。記者陳宏睿／翻攝
兩輛BMW轎車昨天行經台中中華路夜市時，被附近大樓丟下的鍋杓砸中，造成擋風玻璃、前保桿毀損。圖／摘自黑色豪門企業
兩輛BMW轎車昨天行經台中中華路夜市時，被附近大樓丟下的鍋杓砸中，造成擋風玻璃、前保桿毀損。圖／摘自黑色豪門企業

住戶 監視器 車主

延伸閱讀

小改款BMW 2 Series Coupe登場！內裝有感進化

影／台南24歲藥頭BMW代步 把千萬新家當分裝場被警抄了

售價261萬起 BMW 4系列及M4 Competition台灣正式上市

最強性能旅行車電動化？BMW考慮推出純電版M3 Touring！

相關新聞

警察節不平安？刑事局2樓儲藏室突冒煙起火 疑噴霧罐自燃原因待查

警政署刑事警察局今晚傳出火警，大樓2樓儲藏室突冒煙起火，警消獲報派員撲救，火勢旋即撲滅，起火原因有待調查。

碰的一聲！ 高雄機場迎賓看板突掉落 幸未傷及人員

高雄機場國際線3樓出境大廳拱門上的一塊迎賓看板，昨天中午12時53分突然掉落，所幸並未傷及周邊人員，高雄機場表示，這是合...

新北新海橋下有浮屍！雙手刺青、身體浮腫 無明顯外傷警追身分

新北市新莊區新海橋下方水面，今天下午4時許被人發現載浮河道。警、消獲報派人趕抵，下船艇於堤外道9K+700將遺體撈起，載...

影／天外飛來鍋杓 台中中華夜市兩輛BMW被砸 無辜遭殃

台中市林姓、施姓男子在昨天下午分別駕駛兩輛BMW轎車，行經中華路夜市附近時，突然附近大樓砸下鍋子、杓子，鍋先砸中行駛中的...

老翁深夜誤闖國道三號 走三鶯路段內側遭2車撞死

國道三號北向51公里三鶯交流道附近，昨天深夜11點半左右，1名疑似失智老人從出口匝道闖入，在內側車道行走被2輛車撞上，當...

影／台中隨便撿都有槍？男社群PO影片流量破55萬辯好玩 警逮人送辦

28歲林姓男子在網路社群「Instagram」上傳一段「台中地上隨便撿都有槍，不是都市傳說」影音，林男今天到案說純屬娛樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。