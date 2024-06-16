北市通化街大樓凌晨惡火 婆媳同住...婆婆倒在門口送醫不治

台北市大安區通化街一棟大樓5樓，今天凌晨近5點發生火警，濃濃火煙從陽台竄出，消防隊動員59人打火，從大樓救出9人，共3人送醫，其中一名8旬老婦人倒在大門口、沒有生命跡象，送醫後一小時不治，詳細起火原因待消防局後續釐清。

警、消今天凌晨4點57分獲報，臨江街夜市內、大安區通化街57巷一棟大樓5樓發生火警，出動消防車22輛、59人打火，火勢在早上5點47分控制、早上5點57分撲滅，過程中消防隊救出9人（4男5女），其中1名8旬老婦人救出時已沒有生命跡象，立刻送醫救治，不幸在早上6點5分不治。

警、消指出，救出9人，包括起火現場5樓救出2女，6樓救出2女1男，7樓救出3男1女；其中3人送醫，分別是5樓2女以及7樓的一名4歲女童。送醫後1人死亡，另外2人生命跡象穩定，在院救治中。

警、消說，約早上5點10分時，在5樓大門口發現江姓女子（80歲）和謝姓女子（54歲）；謝女仍有意識，但江女已經沒有生命跡象，緊急送醫仍不治。