蘇澳民宅火警 高齡父子1死1命危

宜蘭蘇澳志成路火警，釀一死一命危悲劇。 圖／民眾提供

宜蘭蘇澳鎮志成路四五五巷民宅昨天上午起火，屋內羅姓父子分別受困一樓、二樓，救難人員用熱顯像儀在濃煙中搜尋到傷患，救出八十九歲羅翁時，其呼吸心跳微弱，燒燙傷嚴重，六十二歲兒子則送醫不治，釀一死一命危悲劇，起火原因仍在鑑定。

起火點是羅姓老翁房間，但裡面無易燃物，老翁也無抽菸習慣，起火原因鑑識中；老翁發現起火時，應有起身到廚房拿水盆試圖滅火，遺憾未成功，老翁兒子值夜班，火警發生時在熟睡，不幸喪生火窟。

據了解，羅翁患有失智症，平日與兒子及大陸籍妻子同住，前幾天疑似去找未同住的女兒，不小心走失到二百公尺外的福安街上，在騎樓下坐了很長時間，後來由里長和妻子帶回家；羅妻昨上午出門，他與女兒知悉火警後立刻趕回，見屋外大量濃煙非常緊張，羅翁與兒子陸續被抬出後，兩人都不敢置信。

消防局昨天上午十一點多獲報，出動大批人員趕赴現場，抵達後發現大門深鎖，使用破壞器材撬開鐵門，屋內當時濃煙密布、目不見物，消防員使用熱顯像儀搜尋，先在一樓廚房發現羅翁，再到二樓房間發現兒子，火勢於半小時內撲滅。

羅翁二度灼傷達全身百分之卅，尚有微弱呼吸心跳，兒子則有嚴重嗆傷、燒燙傷，現場無呼吸心跳，救難人員將父子二人分別送醫，羅翁搶救中，兒子搶救後無力回天。