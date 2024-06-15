影／150萬元賭債沒還…欠債男上酒吧遭押走 警3小時救出逮5嫌

新北市康姓男子疑積欠150萬賭債沒還，昨在板橋區一間酒吧裡遭債主楊姓男子等5人強行押走，警方獲報3小時循線在新莊區救出肉票康男並逮捕楊男等5人到案，警詢後將查男等5人依妨害自由及恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局昨天凌晨零時許接獲康姓民眾報案，指稱27歲兒子康男在板橋區館前東路一間酒吧遭人強行押上車擄走，去向不明，板橋警方獲報後立即組成專案鷹眼小組調閱臨視器追查，發現被害人疑遭人從酒吧強拉至樓下，並攔下計程車將人帶走，警方以車追人擴大追查涉案車輛行蹤。

據了解，被害人康男先前因賭博欠下債務，向友人楊姓男子（32歲）借款150萬元並要求簽下300萬元本票，康男本13日深夜與客戶相約至板橋區館前東路酒吧喝酒，正巧為楊男等5人撞見，隨即被帶往新莊區大樓內並限制人身自由，康男打電話向張姓友人求救籌錢，言談中露出十分驚恐語氣，強調如果無交付欠款金錢恐將沒命離開。

報案人康母在家中接獲兒子的張姓友人電話，得知其兒子遭債主擄走並要求還債，心急如焚立即透過友人至板橋警分局報案，還說，康男因積欠大筆債務遭人擄走，目前無法取得聯繫。警方專案成員調閱計程車行車沿線監視器畫面，發現涉案犯嫌5人板橋區上車於新莊區下車，並帶被害人康男進入一處大樓內。

警方專案成員確認藏匿處所，昨天凌晨3時許立馬趕往該處執行攻堅行動，當場查獲楊男、趙姓男子（30歲）、陳姓男子（29歲）、游姓男子（23歲）及傅姓男子（40歲）等5人，查扣行動電話5支，成功救出被害人康男。

楊男等人落網後坦承找康男洽談解決債務問題，否認動用私刑，警詢後昨將楊姓男子等5人依妨害自由及恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方呼籲遇有糾紛事件應保持理性，尋求正當途徑解決，切勿私下尋隙及假借他人暴力處理，而衍生不必要的麻煩，警方再次強調，暴力零容忍，治安無底線，面對不法暴力行為，絕對嚴懲查辦到底。

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