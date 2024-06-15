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瑞芳區三貂嶺第三瀑布登山客摔傷 消防員救援護送下山

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

一名35歲泰國籍男子今天與3名友人，到新北市瑞芳區三貂嶺第三瀑布附近登山，中午時他不小心跌倒手腳受傷，消防人員上山救援，發現他左肩脫臼，協助帶他至楊厝登山口，送往基隆長庚醫院，其餘人員協助載往火車站。

消防局第六大隊今天中午12時42分獲報，新北市瑞芳區三貂嶺第三瀑布附近一名男性跌倒手腳受傷，地點在從國小旁步道上去約2到3小時，瀑布旁還有另外3位朋友陪伴患者

下午1時10分消防人員集結後自登山口入山救援，約在1時56分接觸患者，患者左肩脫臼，下午3時將傷者帶至楊厝登山口，是一名泰國人，意識清醒，左肩脫臼及肢體疼痛，送往基隆長庚醫院；其餘人員協助載往火車站。

消防局出動金山中隊、瑞芳及雙溪分隊5車14人出勤，第六大隊大隊長羅億田表示，山區活動遇到危險或身體不適，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救，尤其在較偏遠地方時，有同伴的協助引導，能讓救援能量快速到位。

瑞芳區三貂嶺第三瀑布一名登山客摔傷，消防人員救援護送下山。記者游明煌／翻攝
瑞芳區三貂嶺第三瀑布一名登山客摔傷，消防人員救援護送下山。記者游明煌／翻攝
瑞芳區三貂嶺第三瀑布一名登山客摔傷，消防人員救援護送下山。記者游明煌／翻攝
瑞芳區三貂嶺第三瀑布一名登山客摔傷，消防人員救援護送下山。記者游明煌／翻攝

山友 患者 新北 泰國

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