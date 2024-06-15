影╱蘇澳民宅火警疑廚房起火 89歲父命危、62歲子不治
宜蘭蘇澳鎮志成路455巷民宅今天上午起火，起火點疑似位於1樓廚房，屋內羅姓父子分別受困1樓、2樓，救難人員用熱顯像儀在濃煙中搜尋到傷患，救出時89歲羅翁尚存微弱呼吸心跳，62歲羅翁兒子已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。
消防局上午11時12分獲報火警，出動五結、蘇澳、南方澳、馬賽、冬山及羅東分隊，到場後破開鐵門，屋內濃煙密布、目不見物，消防隊員使用熱顯像儀搜尋，先在1樓廚房發現羅翁，再到2樓房間發現羅翁兒子；羅翁全身32%二度灼傷，有微弱呼吸心跳，羅翁兒子嚴重嗆傷、燒燙傷，無呼吸心跳。
消防局初步判斷，起火點應該在一樓廚房位置，詳細起火原因待進一步調查。救難人員將羅翁送往台北榮總蘇澳分院，後轉院至羅東博愛醫院，尚在搶救中；羅翁兒子直接送到羅東博愛醫院，中午12時12分到院，搶救後無力回天，12時40分宣告不治。
據了解，羅翁患有失智症，和兒子與妻子同住，前幾天才不小心走失到200公尺外的福安街上，疑似去找女兒；羅翁妻子今天上午出門，並未在家，羅翁女兒未同住，2人知悉火警後立刻趕回。
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