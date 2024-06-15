影／國道今年「二次事故」已釀10死14傷 警籲謹記5步驟3原則

國道一林口路段38公里今天凌晨發生轎車撞拖吊車的死亡車禍，警方初步了解疑與二次車禍有關。國道警方統計今年一月至今，國道共發生8件二次事故撞擊意外，共造成10人死亡、14人受傷。呼籲民眾為避免二次事故造成嚴重傷亡，呼籲發生輕微事故謹記5步驟3原則處理，以防二次事故發生。

據了解，國道一林口路段今天凌晨發生死亡車禍，劉姓拖吊車司機（53歲）凌晨近5時許，於國一南下38公里林口路段，協助拖吊魏女（48歲）及郭男（62歲）兩輛事故車。

劉男先將車停放在內側車道警戒，等待國道警方採證排除路況後再將車拖離事故現場。不料，王男（29歲）駕駛另輛汽車從後行駛而來，直接推撞拖吊車，導致汽車車體嚴重變形，車內駕駛王男、乘客黃女（25歲）、陳女（22歲）3人一度受困車內。

新北市消防局獲報出動消防人員24人、救災救護車輛12車趕抵救援，經使用破壞器材協助脫困，檢視3人傷勢，王男頭部重創沒有生命徵象，黃女頭部撕裂傷、右腳骨折及左腳擦傷，陳女頭部撕裂傷，緊急協助3人送醫急救，王男因傷勢嚴重不治身亡。

國道公路警察局表示，統計國道高速公路各路段，去年發生5件二次事故，總共造成5人死亡、12人受傷；今年1月至今也發生8起二次事故撞擊致死案件，共造成10人死亡、14人受傷。

國道警說，高速公路車速快，駕駛人所需應變視距較長。若在國道遭遇事故，謹記「開啟危險警告燈關閉引擎」、「豎立故障標誌」、「1968APP報案」、「拍攝車禍全景（含標線）以碰撞點」、「車輛移至安全地點（如路肩或下交流道）全程注意安全」5步驟；及「掌握人沒事」、「快拍照」、「速移車」等3原則。

國道警解釋，發生事故或故障車用路人應立即開啟危險警告燈，將車輛停妥於安全位置後關掉引擎，盡速將車內所有人撤至護欄或車道外安全處所。另外，建議事故人員穿著反光背心同時面向來車，並沿護欄或內外路肩至車後方100公尺處，擺放車輛故障標誌，再利用高速公路1968APP警政報案功能報案（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打1968專線報案，全程應注意後方來車動態，以利緊急閃避。