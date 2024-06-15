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台南八旬失智婦欲返故居迷途路倒 還好藥袋幫她回家
台南市警一分局莊敬派出所前晚有計程車司機到所報案，稱車上載了1名迷途老婦人，她在路上摔倒而被119救護車送醫救護，出院後搭乘該計程車欲返回10多年前小東路老家，卻又遲遲無法記起詳細地址，只好載她到所求助，所幸員警經其藥袋得知其身分，即時聯繫家屬帶回照料。
莊敬所警員朱晉廷、廖晏霆見老婦人身上多處包紮，將她攙扶進所內歇息，隨後詢問其家屬聯絡資訊，然而，老婦人疑似患有輕微失智症，無法清楚表達身分，幸好兩警發現她隨身攜帶的醫院藥袋，輾轉查知其年籍資料。
據調查，83歲劉姓老婦人在10多年前確實曾住在東區，心中仍時常掛念著，所以前晚才會搭計程車欲前往老家看看，但因年事已長，記憶力變差，無法想起正確地址。事後，住在仁德區的孫子接到警方通知後便立刻趕來，並不停向警方致謝。同時，她十分高興能見到孫子，祖孫二人開心一起回家。
市警一分局呼籲，家中有長者或需要照顧者，不論出門在外或在家中，都應隨時注意他們的行蹤外，建議可向當地社福單位申請配發愛心手鍊或在隨身物品上懸掛防水卡片，標註個人資訊及住家地址、家屬電話，方便聯繫。
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