台南八旬失智婦欲返故居迷途路倒 還好藥袋幫她回家

台南市警一分局莊敬派出所前晚有計程車司機到所報案，稱車上載了1名迷途老婦人，她在路上摔倒而被119救護車送醫救護，出院後搭乘該計程車欲返回10多年前小東路老家，卻又遲遲無法記起詳細地址，只好載她到所求助，所幸員警經其藥袋得知其身分，即時聯繫家屬帶回照料。

莊敬所警員朱晉廷、廖晏霆見老婦人身上多處包紮，將她攙扶進所內歇息，隨後詢問其家屬聯絡資訊，然而，老婦人疑似患有輕微失智症，無法清楚表達身分，幸好兩警發現她隨身攜帶的醫院藥袋，輾轉查知其年籍資料。

據調查，83歲劉姓老婦人在10多年前確實曾住在東區，心中仍時常掛念著，所以前晚才會搭計程車欲前往老家看看，但因年事已長，記憶力變差，無法想起正確地址。事後，住在仁德區的孫子接到警方通知後便立刻趕來，並不停向警方致謝。同時，她十分高興能見到孫子，祖孫二人開心一起回家。