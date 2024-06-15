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宜蘭蘇澳鐵皮屋起火 父子命危送醫搶救中
宜蘭蘇澳聖愛里1幢3樓鐵皮屋加蓋民宅上午11時許起火，屋內有羅姓父子2人，消防局到場時鐵門緊閉，陸續救出2人，80多歲的羅翁尚有呼吸心跳，兒子無呼吸心跳，分別送往台北榮總蘇澳分院、羅東博愛醫院搶救；目前尚不清楚起火原因，待進一步調查。
消防局上午11時12分獲報，蘇澳志成路某處3樓民宅，2樓冒出濃煙，且有人受困；消防局派出第四大隊、五結、蘇澳、南方澳、馬賽、冬山及羅東分隊，21分許抵達現場，鐵門深鎖，隊員破壞大門後入室搶救，28分許發現2民眾分別受困1、2樓。
救災人員先在1樓後方救出89歲羅翁，意識模糊，全身32%灼傷，僅有微弱呼吸心跳，送往台北榮總蘇澳分院救治；稍後於2樓後方房間內發現62歲羅翁兒子，無呼吸心跳，送往羅東博愛醫院。消防隊員11時38分許撲滅火勢，起火原因交由火災調查科調查。
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