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「美玲是誰」警阻網路詐騙匯款 老翁害羞坦承「算是老婆」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣84歲徐姓男子從事農業資材買賣，約兩個月前一名自稱「美玲」的網友稱他見過面，隨即噓寒問暖，發展到雙方互稱「老公、老婆」就誘導下載開發投資App，徐男到銀行匯款時被發現神情有異，警方據報趕到關懷，保住他的百萬元老本。

警方今指出，徐男有許多LINE群組聯絡買賣農業資材，約兩個月前一名網友「美玲」LINE他並開始攀談，稱曾見過面，從此每天主動聊天，徐男想不起來是哪個美玲，但在對方甜言蜜語下陷入情網，互稱老公、老婆，還聽從下載開發投資App，要匯款投資「保證獲利、穩賺不賠」的飆股。

徐男本月13日到某銀行北斗分行要匯款10萬元，說不清楚匯到誰的帳戶和用途，被銀行襄理與行員察覺有異，暗中通知派出所金勤區員警到場了解，當員警詢問「美玲是誰？你老婆嗎？」徐男害羞答稱「算是吧！」員警關懷後解除徐男心防並出示手機，原來「美玲」謊稱熟識投資網站助理，投資股票有內線絕不賠錢。

員警說明這是典型的假交友投資詐騙，並列舉多個被詐案例，徐男才放棄匯款，刪除與詐騙集團連繫的LINE等通話、App，員警也通知徐男的家人留意，以保住他的百萬元存款。北斗警分局長黃世德說，對於未曾謀面、認識不深的網友，民眾一定要保持戒心，如對方勸說投資，應向警方求證或撥打警政署165反詐騙諮詢專。

彰化縣北斗警分局員警勸阻八旬徐男匯款。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局員警勸阻八旬徐男匯款。圖／民眾提供
自稱「美玲」的詐團成員誘騙八旬徐男匯款。圖／民眾提供
自稱「美玲」的詐團成員誘騙八旬徐男匯款。圖／民眾提供

老婆 詐騙集團

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