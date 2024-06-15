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金管會主委早換人 詐團用前主委名義騙人抓包

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄九旬婦人在網路看到股票投資廣告，加對方提供的LINE帳號聯繫投資，事後被告知抽中股票須馬上匯款，否則將違約交割，並傳1張「違約申報通知書」給老婦；老婦急求助警方，員警一看到通知書就知道是騙人的，因為金管會主委已換彭金隆，可是通知書上的主委卻還是黃天牧

警方了解，程姓老婦（90歲）日前看到股票投資廣告，加LINE聯繫投資，對方提供1組投資股票連結網址，要她先下載投資App，並稱「不限張數、抽中再匯款」。程婦不疑有詐，便點擊網址操作股票抽籤，沒想到，不久對方聯繫程婦，說她「幸運中籤」，通知老婦必須馬上匯款至指定帳戶，否則帳戶就會被凍結。

由於老婦仍心有疑慮，未立即匯款，不料6月12日對方傳1張開頭是「金融監督管理委員會」的「違約申報通知書」給老婦，告知老婦違約交割後果，還傳訊稱「如果沒有認繳的話，是屬於惡意認購，以後所有帳戶申購都不會中籤，還會被拉入投資者黑名單」。

6月13日老婦在銀行自動櫃員機操作匯款，要匯出15萬元，旁人見老婦邊打電話邊操作匯款，懷疑老婦遇詐，通報高雄市警前鎮分局復興路派出所員警到場，員警檢視老婦手機對話紀錄，看見「違約申報通知書」內容，直接點醒老婦是遇到詐騙集團

這張通知書署名金管會主委黃天牧，日期是6月12日，但金管會主委5月20日已換彭金隆，不可能再以黃天牧名字出公文，老婦才確認自己遇到詐騙集團，直慶幸沒匯出存款。

警方表示，詐騙集團有利用AI代抽股票、中籤不限張數、抽中再匯款、高中籤率等話術，鼓勵民眾加入假投資群組或下載App，再誘騙匯出款項，提醒民眾務必保持警覺，如有疑慮應撥打165專線求證或至鄰近派出所諮詢，以免掉入詐騙集團「抽股票」的陷阱。

詐團冒用金管會名義騙老婦匯款，主委署名仍是前主委黃天牧。記者林保光／翻攝
詐團冒用金管會名義騙老婦匯款，主委署名仍是前主委黃天牧。記者林保光／翻攝

老婦 詐騙集團 金管會 黃天牧

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