桃園婦急診室咆哮這3字還推人 惹護理師不高興GG了

桃園65歲張姓婦人去年清明節5天連假期間，某夜凌晨身體突不適前往桃園聖保祿醫院掛急診，卻因不滿院方診斷，竟對著江姓護理師飆罵「三八女」等不雅言詞，還動手推擠護理師，院方報警提告，桃園地檢署偵結，將張婦依違反醫療法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

起訴事實指出，張姓婦人因急病於2023年4月2日深夜前往桃園市桃園區建新街聖保祿醫院急診，經值班醫護依序進行診療處置後，3日凌晨0點10分，張婦因不滿診斷，竟在急診室內發飆，除了對著江姓護理師咆哮辱罵「三八女」外，並徒手推擠江姓護理師，以此方式施暴於執行醫療業務的醫事人員，妨害護理師執行醫療業務。