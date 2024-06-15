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桃園婦急診室咆哮這3字還推人 惹護理師不高興GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園65歲張姓婦人去年清明節5天連假期間，某夜凌晨身體突不適前往桃園聖保祿醫院掛急診，卻因不滿院方診斷，竟對著江姓護理師飆罵「三八女」等不雅言詞，還動手推擠護理師，院方報警提告，桃園地檢署偵結，將張婦依違反醫療法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

起訴事實指出，張姓婦人因急病於2023年4月2日深夜前往桃園市桃園區建新街聖保祿醫院急診，經值班醫護依序進行診療處置後，3日凌晨0點10分，張婦因不滿診斷，竟在急診室內發飆，除了對著江姓護理師咆哮辱罵「三八女」外，並徒手推擠江姓護理師，以此方式施暴於執行醫療業務的醫事人員，妨害護理師執行醫療業務。

檢警詢問、偵查時，張婦對於咆哮護理師一事坦承不諱，根據桃園市受理醫療暴力事件通報單、衛生局及聖保祿醫院急診室監視器錄影畫面、翻攝照片等佐證，檢察官認為張婦所為，觸犯醫療法第106條第3項的對於醫事人員以強暴之方法，妨害其執行醫療業務罪嫌提起公訴。

張姓婦人去年清明連假期間某日凌晨至桃園聖保祿醫院急診，卻因不滿診斷竟對著護理師咆嘯「三八女」又動手推人遭送辦，桃園地檢署偵結起訴。圖／聯合報資料庫
張姓婦人去年清明連假期間某日凌晨至桃園聖保祿醫院急診，卻因不滿診斷竟對著護理師咆嘯「三八女」又動手推人遭送辦，桃園地檢署偵結起訴。圖／聯合報資料庫

桃園 衛生局 護理師

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