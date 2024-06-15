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影／誤信臉書科技董座帶投資 3女被騙2600萬警逮6人查辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

彭、凌、王三女誤信臉書投放廣告「科技公司董事長帶大家投資股票」從今年3月到5月間3人累積被騙2600萬元。新北市林口警方獲報派員查辦，循線在5、6兩月間逮捕主嫌徐男在內6名詐團成員，警詢後依法究辦。

據了解，彭（50歲）、凌（60歲）、王（60歲）三女，透過臉書一則投放廣告，對方假冒新漢科技董事長林茂昌名義，以帶領民眾投資股票「穩賺不賠」、「低成本高收入」為謊，誘得彭、凌、王3女陸續從今年3月到5月交付、匯款共計2600萬元， 3人皆以為穩賺不賠，卻不知落入詐團陷阱，成了宰殺羔羊，其中彭女一人就被詐團騙得1970萬，直到被害人發現各自向轄區派出所報案。

林口警方表示，今年4月初獲報組成專案小組追查，於5月2日循線在新北市林口區文化二路二段逮捕正在面交的王男（42歲）、蔡男（44歲）兩名詐欺車手，經向上溯源發現，凌、王兩女被詐屬同一詐騙集團

據悉，該詐欺集團以徐男為首，徐在台灣詐騙與境外機房合作，被害人一旦上鉤，就會隨機找處汽車旅館做為行動水房，並招攬王、于（44歲）、黃（42歲）三男擔任取款車手；為避免車手黑吃黑，還找來監控手蔡男、賴男（37歲）。

上個月17日警方循線在桃園中壢中華路二段一家汽車旅館內逮捕主嫌徐男（37歲）及其關係女友到案說明，另於5月17日、6月12日循線在新北市林口文化三路二段與信義路口、三重區重新路2段、桃園市龜山區文化七路逮捕車手于、黃兩男、監控手賴男到案，查扣相關證物、贓款2900萬，一併帶回偵辦。

偵詢時徐男坦承找來另5人詐騙，但對於境外機房及有餘其他共犯則顧左右言他迴避。警詢後依詐欺、洗錢防制法將6人移送法辦，另持續向上溯源追查有無其他共犯，依法究辦。

新北市詐欺防治辦公室提醒「假投資詐欺」類型中，歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人，呼籲民眾千萬不要輕信來源不明的投資管道或網路連結，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作打擊詐騙集團。

新北市林口區三名女子被騙2600萬，警追查逮捕6人查辦。記者曾伯愷／翻攝
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詐欺 詐騙集團

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