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影／高雄轎車左轉燈沒亮就轉 下秒撞飛機車騎士引眾人驚呼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

莊姓女子昨天下午駕車行經高雄市澄清路，欲左轉覺民路時，左轉燈沒亮就轉，致直行的機車騎士黃姓男子猛烈撞上轎車，整個人飛起落在擋風玻璃上，四腳朝天摔落在地，一群騎士目睹驚險過程驚呼「哎喲」。後騎士自行爬起，雙手叉腰瞪了女駕駛一眼，因身體多處擦挫傷被送醫治療。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在高雄市三民區澄清路與覺民路口，一名轎車女駕駛行經該處路口，未等左轉燈亮起，直接從澄清路左轉覺民路，適一名機車騎士經過，見狀來不及煞車，直接撞上轎車。

騎士當下整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，引起路口一群騎士一陣驚呼「哎喲」。騎士看來無大礙，隨後自行爬起，忍不住雙手叉腰瞪了車中的女駕駛一眼，才緩慢走到路邊，一名好心男騎士下車幫受傷騎士撿拾手機。

轄區三民二警分局指出，莊姓女駕駛（53歲）昨天下午4時許由澄清路南向北方向行駛，欲左轉進入覺民路時，與沿著澄清路北向南方向的機車騎士黃姓男子（19歲）發生擦撞，造成黃男身體多處擦挫傷，黃被送醫治療。

警方到場處理測繪，莊、黃二人皆無飲酒情事。初步研判莊女當時未依號誌左轉，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款，處600元至1800元罰鍰；詳細肇責由交通大隊釐清。

高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷；好心騎士幫傷者撿起手機。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷；好心騎士幫傷者撿起手機。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨下午行經澄清路，未等左轉燈亮起，直接左轉覺民路，撞飛機車騎士，騎士整個人彈飛在轎車擋風玻璃上，四腳朝天後又摔落在地，身體多處擦挫傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

機車騎士 車禍 高雄市

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