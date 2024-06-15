「特斯拉哥」影射台中女警賣淫...警斥不實要追查 臉書影片急下架

臉書帳號「特斯拉哥」在網路發布女性交易訊息，近期還上傳1部影片，並標注「台中北屯」、「第Ｘ分局交警」等，並指女子28歲、166公分及55D罩杯，暗示台中第五分局女警賣淫；台中第五分局經查已排除有女警涉案，研判是廣告炒作手法，業者涉及妨害名譽將循線追查。

第五分局表示，該影片5月16日上傳，開頭註記「台中北屯」、「第X分局交警」以及1名女子身材，畫面中1名女子上車，車輛開鄰近分局的北屯區1間精品旅館。

警方說，經檢視影片中女子棕色長髮，且有做紅色長指甲，但第五分局並沒有女警符合以上特徵，已排除為影片中之女子，另影片上傳者在留言區附上交友App下載連結，不排除是廣告炒作手法。