「特斯拉哥」影射台中女警賣淫...警斥不實要追查 臉書影片急下架
臉書帳號「特斯拉哥」在網路發布女性交易訊息，近期還上傳1部影片，並標注「台中北屯」、「第Ｘ分局交警」等，並指女子28歲、166公分及55D罩杯，暗示台中第五分局女警賣淫；台中第五分局經查已排除有女警涉案，研判是廣告炒作手法，業者涉及妨害名譽將循線追查。
第五分局表示，該影片5月16日上傳，開頭註記「台中北屯」、「第X分局交警」以及1名女子身材，畫面中1名女子上車，車輛開鄰近分局的北屯區1間精品旅館。
警方說，經檢視影片中女子棕色長髮，且有做紅色長指甲，但第五分局並沒有女警符合以上特徵，已排除為影片中之女子，另影片上傳者在留言區附上交友App下載連結，不排除是廣告炒作手法。
警方說，不實及暗示性文字或影片，恐涉及刑法妨害名譽罪嫌，請民眾誤轉傳散布，以免觸法。目前臉書「特斯拉哥」就暗示台中女警賣淫影片也已經下架。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言