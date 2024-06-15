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國1南下林口段拖吊車處理事故遭撞 3人受傷送醫1人不治
國道1號南下林口路段今天凌晨發生汽車追撞拖板車事故，造成汽車車體嚴重變形，車內3人一度受困。新北市消防局獲報出動大批人車趕抵救援，使用破壞器材協助脫困，檢視3人傷勢嚴重，緊急送醫急救1人傷重不治，肇車駕駛酒測值抽血待驗，肇因待查。
據了解，劉姓拖吊車司機（53歲）今天凌晨近5時許，於國一南下38公里林口路段，協助拖吊魏女（48歲）及郭男（62歲）兩輛事故車。劉男先將車停放在內側車道警戒，等待國道警方採證排除路況後再將車拖離事故現場。
不料，王男（29歲）駕駛另輛汽車從後行駛而來，直接推撞拖吊車，導致汽車車體嚴重變形，車內駕駛王男、乘客黃女（25歲）、陳女（22歲）3人一度受困車內。
新北市消防局獲報出動消防人員24人、救災救護車輛12車趕抵救援，經使用破壞器材協助脫困，檢視3人傷勢，王男頭部重創沒有生命徵象，黃女頭部撕裂傷、右腳骨折及左腳擦傷，陳女頭部撕裂傷，緊急協助3人送醫急救，王男因傷勢嚴重不治身亡。
國道警方表示，拖吊車劉男、事故車魏女、郭男皆無酒駕，肇事駕駛王男酒測值抽血待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰3000元以上至6000元以下罰鍰外，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。
提醒變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，「國道行車不搶道，安全變換有禮貌」。另發生事故後若無人受傷車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。
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