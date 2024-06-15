快訊

網翻「國道高衩裙女模」舊照質疑「不太一樣」？張舒晴曬童年照這樣說

LaLaport將開幕！南港會展商圈廊帶能把「黑鄉」變「潮城」？

2024下半年「生肖共業」！猴鼠龍防小人、虎馬狗血光災、這組會破財

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從小立志從警 模範警洪智明曾扮嫖客、圍捕歹徒35年績效斐然

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

今天是警察節，台中港務警察總隊麥寮警察隊警員洪智明從小立志從警，希望盡一己之力幫助人，投入警職35年，他曾扮嫖客、打擊盜版、現場圍捕歹徒，日日有精彩，今年獲頒模範警察，他說此榮譽是團隊共同努力成果，很感動也自豪。

洪智明有農業機械背景，求學階段半工半讀，看盡社會不同角落，從小立志從警，希望能奉獻一己之力幫助需要幫助的人。畢業後原從事加工工作，在家人鼓勵下投身警界，歷經35個寒暑，從青澀秧苗逐漸成長至獨當一面，過程中有榮譽、有辛苦、有傷痕，更多是一份肩負社會責任與服務民眾的革命情感。他今年獲得「模範警察」殊榮，同事與家人都與有榮焉。

洪智明說，他在民國78年10月進入警校，開始一直在高雄歷練，經歷過支援保二、保七及縣市警察局等工作，從假扮嫖客、打擊盜版、現場圍捕歹徒，日日都有精彩。後來選擇到台中服務，一待已29年。警察工作接觸的範圍包羅萬象，但服務民眾與果敢執法的心讓他從未因此感到退怯。

洪智明說，他能在職涯中一直保有平安順遂，感謝同事們平日在各項勤業務上的協助，及各級長官的抬愛與提攜，從警後從不覺得自己有比他人優秀或勤奮，在執勤遇到問題時，真心感謝對他伸出協助的每一雙手，讓他能從容不迫地完成各項任務。

他說這次榮譽雖是頂著團隊戰線辛勞而得，但內心相當感動與自豪，感動的是忙起來不分你我的團隊情結，自豪是自己能在眾裡選一下，獲得青睞而受獎。

台中港務警察總隊表示，洪智明任職以來績效斐然，90年及98年間曾獲選工作楷模，持續帶著不滅的熱情服務，今年得到警政署肯定，獲頒模範警察殊榮，期待他未來能持續將服務與民眾感受作最緊密的連結，提供高品質、高效率的警政服務，繼續創造屬於台中港警的驕傲。

臺中港務警察總隊麥寮警察隊警員洪智明，今年獲頒模範警察。圖／台中港警總隊提供
臺中港務警察總隊麥寮警察隊警員洪智明，今年獲頒模範警察。圖／台中港警總隊提供
臺中港務警察總隊麥寮警察隊警員洪智明，今年獲頒模範警察。圖／台中港警總隊提供
臺中港務警察總隊麥寮警察隊警員洪智明，今年獲頒模範警察。圖／台中港警總隊提供

警察

延伸閱讀

影／槍手同夥抓到了！高雄汽修廠遭步槍掃射成蜂窩 警逮接應共犯

打臉陳其邁「今年高市沒槍擊案」…汽修廠鐵門遭掃射成蜂窩 涉案車主落網了

下載APP含木馬遭轉走存款 台、星、馬三地警方破詐團

高雄汽修廠遭掃射20槍鐵門成蜂窩　怪！老闆說未與人結怨

相關新聞

「特斯拉哥」影射台中女警賣淫...警斥不實要追查 臉書影片急下架

臉書帳號「特斯拉哥」在網路發布女性交易訊息，近期還上傳1部影片，並標注「台中北屯」、「第Ｘ分局交警」等，並指女子28歲、...

國1南下林口段拖吊車處理事故遭撞 3人受傷送醫1人不治

國道1號南下林口路段今天凌晨發生汽車追撞拖板車事故，造成汽車車體嚴重變形，車內3人一度受困。新北市消防局獲報出動大批人車...

影／國道一號驚傳火燒車 車上4人躲護欄外逃過死劫

國道1號南下263.9公里嘉義路段，今天早上7點多傳出火燒車事故，一輛休旅車不明原因起火，駕駛將車移至路肩，車上4人在護...

從小立志從警 模範警洪智明曾扮嫖客、圍捕歹徒35年績效斐然

今天是警察節，台中港務警察總隊麥寮警察隊警員洪智明從小立志從警，希望盡一己之力幫助人，投入警職35年，他曾扮嫖客、打擊盜...

影／新北67歲男沿路撞奶性騷4女 家屬陪同投案稱：他失智

新北市67歲鍾姓男子前天沿路疑似故意碰撞4名年輕女子及少女胸部涉嫌性騷擾，家屬事後陪同到派出所投案，並辯稱「他失智。」因...

國1南下林口路段3車事故 三人受傷送醫一命危

國道1號南下38K今天凌晨5時許發生3車事故，造成1車體嚴重變形，車內3人一度受困車內。新北市消防局獲報出動消防人員24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。