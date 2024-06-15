從小立志從警 模範警洪智明曾扮嫖客、圍捕歹徒35年績效斐然

今天是警察節，台中港務警察總隊麥寮警察隊警員洪智明從小立志從警，希望盡一己之力幫助人，投入警職35年，他曾扮嫖客、打擊盜版、現場圍捕歹徒，日日有精彩，今年獲頒模範警察，他說此榮譽是團隊共同努力成果，很感動也自豪。

洪智明有農業機械背景，求學階段半工半讀，看盡社會不同角落，從小立志從警，希望能奉獻一己之力幫助需要幫助的人。畢業後原從事加工工作，在家人鼓勵下投身警界，歷經35個寒暑，從青澀秧苗逐漸成長至獨當一面，過程中有榮譽、有辛苦、有傷痕，更多是一份肩負社會責任與服務民眾的革命情感。他今年獲得「模範警察」殊榮，同事與家人都與有榮焉。

洪智明說，他在民國78年10月進入警校，開始一直在高雄歷練，經歷過支援保二、保七及縣市警察局等工作，從假扮嫖客、打擊盜版、現場圍捕歹徒，日日都有精彩。後來選擇到台中服務，一待已29年。警察工作接觸的範圍包羅萬象，但服務民眾與果敢執法的心讓他從未因此感到退怯。

洪智明說，他能在職涯中一直保有平安順遂，感謝同事們平日在各項勤業務上的協助，及各級長官的抬愛與提攜，從警後從不覺得自己有比他人優秀或勤奮，在執勤遇到問題時，真心感謝對他伸出協助的每一雙手，讓他能從容不迫地完成各項任務。

他說這次榮譽雖是頂著團隊戰線辛勞而得，但內心相當感動與自豪，感動的是忙起來不分你我的團隊情結，自豪是自己能在眾裡選一下，獲得青睞而受獎。