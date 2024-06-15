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影／新北67歲男沿路撞奶性騷4女 家屬陪同投案稱：他失智

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市67歲鍾姓男子前天沿路疑似故意碰撞4名年輕女子及少女胸部涉嫌性騷擾，家屬事後陪同到派出所投案，並辯稱「他失智。」因受害女子已報案提告，警詢後仍依性騷擾防治法函送新北地檢署偵辦。

新北市40歲賴姓女子前天上午9時許怒氣沖沖急忙跑進中和警分局國光派出所報案，指稱在中和區民享街遭一名男子故意趁機碰撞胸部揩油，男子犯案後立即步行往中山路三段方向逃逸。

國光派出所隨後又接獲另一名受害女子報案疑似遭同一名男子以手臂故意碰撞胸部，且隔壁積穗派出所昨天也陸續接獲兩名受害女子報案，也遭遇類似性騷擾事件，其中一名受害者才16歲還未成年。

警方獲報立即派員前往案發地調閱周遭監視器畫面，鎖定67歲鍾姓男子涉案，前天下午鍾男由妻子陪同到國光派山所投案，警方依法受理並製作筆錄。據了解，鍾男面對警方詢問時，雖均可正常答，也表示願意向受害女子道歉，但鍾妻則替丈夫喊冤說，「他有失智啦！」因受害女子均依法提告，警詢後仍依性騷擾防治法函送新北地檢署偵辦。

新北市67歲鍾姓男子前天沿路疑似故意碰撞4名年輕女子及少女胸部涉嫌性騷擾，家屬事後陪同到派出所投案，並辯稱「他失智。」記者王長鼎／翻攝
新北市67歲鍾姓男子前天沿路疑似故意碰撞4名年輕女子及少女胸部涉嫌性騷擾，家屬事後陪同到派出所投案，並辯稱「他失智。」記者王長鼎／翻攝
新北市67歲鍾姓男子前天沿路疑似故意碰撞4名年輕女子及少女胸部涉嫌性騷擾，家屬事後陪同到派出所投案，並辯稱「他失智。」記者王長鼎／翻攝
新北市67歲鍾姓男子前天沿路疑似故意碰撞4名年輕女子及少女胸部涉嫌性騷擾，家屬事後陪同到派出所投案，並辯稱「他失智。」記者王長鼎／翻攝

失智 性騷擾

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