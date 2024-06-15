鹿港知名王罔麵線糊暗夜火警 嚇壞居民

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮知名「王罔麵線糊」14日晚間9點多發生火災，一度傳出是氣爆，讓居民相當緊張，消防隊到達現場後破門而入，將店內瓦斯桶移出，即時撲滅火勢，幸好無人員受困。

昨晚9點42分鹿港鎮民族路第一市場內的名店「王罔麵線糊」傳出火警，彰化縣消防局第三大隊派出各式消防車輛12輛、消防人員29人前往搶救，一度傳出火勢很大，消防員以圓盤切割器破壞鐵捲門佈線入室搶救，並趕緊將瓦斯桶移至戶外，即時撲滅火場。

初步調查火場燃燒面積約3平方公尺，消防人員說到場時並未聽到氣爆聲，不排除是煮食不慎而起火，火災原因調查中。

有84年歷史的「王罔麵線糊」吸引許多饕客、遊客前來品嚐，是在地最傳統的小吃，其特色是用手工細麵線，並加赤肉，生意相當好。

鹿港鎮知名「王罔麵線糊」14日晚間9點多發生火災，消防隊到達現場後破門而入，將店內瓦斯桶移出，即時撲滅火勢，幸好無人員受困。圖／民眾提供
鹿港鎮知名「王罔麵線糊」14日晚間9點多發生火災，消防隊到達現場後破門而入，將店內瓦斯桶移出，即時撲滅火勢，幸好無人員受困。圖／民眾提供
鹿港鎮知名「王罔麵線糊」14日晚間9點多發生火災，消防隊到達現場後破門而入，將店內瓦斯桶移出，即時撲滅火勢，幸好無人員受困。圖／民眾提供
鹿港鎮知名「王罔麵線糊」14日晚間9點多發生火災，消防隊到達現場後破門而入，將店內瓦斯桶移出，即時撲滅火勢，幸好無人員受困。圖／民眾提供
鹿港鎮知名「王罔麵線糊」14日晚間9點多發生火災，消防隊到達現場後破門而入，將店內瓦斯桶移出，即時撲滅火勢，幸好無人員受困。圖／民眾提供
鹿港鎮知名「王罔麵線糊」14日晚間9點多發生火災，消防隊到達現場後破門而入，將店內瓦斯桶移出，即時撲滅火勢，幸好無人員受困。圖／民眾提供

氣爆 鹿港

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