影／女子駕車開入農田如「收割機」 事故路口畫面曝光
40歲吳姓女子駕車載熊姓友人，行經苗栗縣苑裡鎮130線道路與德行路路口時，不知何故將車子直接開進稻田中，被車輾過的筆直路徑好似稻田被「收割」一道 ，警方趕到現場處理，駕駛沒酒駕，她和乘客所幸都未受傷，事故原因待調查釐清。
通霄警分局山腳派出所上午9點10分接獲報案，苑裡鎮130線與德行路口有交通事故，員警到趕到現場了解；車禍發生前，吳姓女子駕車搭載56歲熊姓友人沿130線由西往東行駛，在路口不明原因偏向 失控駛入路旁稻田，駕駛及乘客兩名女子都未受傷，吳姓女子酒測值0，並無酒駕情形，她的車駛入農田前，突然出現一陣降雨，不排除受雨勢影響偏離車道而肇事。
警方呼籲，民眾駕車務必注意自身身體、精神狀況，並遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全。
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