保時捷追撞化學槽車 洗鞋達人不治

宋姓洗鞋達人前晚駕駛保時捷休旅車北上買材料，卻在國道一號高速追撞化學槽車，導致車頭全毀，受困車內不幸慘死。記者石秀華／翻攝

國內知名洗鞋職人宋姓男子前晚駕駛保時捷休旅車，在國道高雄高科路段高速追撞化學槽車，車頭被削掉一半，宋男受困車內慘死，檢警昨下午相驗遺體，宋男前妻及哥哥到場未發一語，母親聽聞噩耗哭斷腸，檢警對宋男是否身體有酒精殘留及確切死因，只強調尚待釐清。

這起車禍發生於前晚七點五十三分，宋男（卅九歲）駕駛白色保時捷休旅車，行經國道一號北上三百四十五公里的岡山高科路段，疑不明原因撞擊前方由周姓男子（五十三歲）駕駛的化學槽車，因撞擊力道強大，車輛零件四散，波及後方魏姓男子、郭姓男子的轎車。

宋男保捷時車頭當場被削掉一半，人卡在扭曲變形的車體中，救護人員到場協助脫困，仍傷重死亡；警方事後對周男、魏男與郭男酒測，三人酒測值為零。

宋男是國內知名洗鞋達人，抓住市場上洗鞋風氣，注重鞋子清潔保養及基本維修，深得客人喜愛，後來更從洗鞋服務拓展做到包包清潔染色，衣物清洗與熨燙服務，因此將原先店名從「職人」改為「精緻皮革保養」；旗下加盟連鎖店家一度高達十三家，甚至到對岸開業。

宋母泣訴指出，前晚兒子出發前才告知要北上台中買材料，還說「下很大的雨」，一整晚都在等兒子回家睡覺，沒想到卻接到兒子死訊。宋母難過的說，兒子從洗鞋職人做到現在十多年，深受客人肯定，兒子已離婚，留下一個讀國小三年級及兩歲的幼兒。