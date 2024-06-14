影／轉彎意外「卡進路邊招牌」！新北公車動彈不得 車上三乘客幸無傷

潘姓公車司機今天傍晚開車行經新北市新莊區建福路欲右轉中正路，車頂不慎擦撞店家招牌，整輛公車一度卡在招牌內，所幸現場未波及其他路過人車，公車內3名乘客沒有受傷，事故原因待查。

據了解，潘姓男子（53歲）是大臺北公車235號公車司機，今天傍晚5時許開車沿著新北市新莊區建福路直行，途中行經建福路欲右轉進入中正路往三重方向，公車車頂不慎擦撞店家招牌，導致店家招牌毀損，公車一度卡在招牌內無法移動。