開車誤上台61線！7旬翁一路逆向跨越3縣市 重機騎士慘遭擦撞送醫

台61線北門段昨天（13日）深夜23時發生一起車禍事故，家住嘉義縣六腳鄉的7旬黃姓老翁開車返家，卻誤上台61快速道路交流道，離譜的是他上的還是北上車道，一路逆向從雲林開到台南北門，與閃避不及的林姓機車騎士擦撞才停下來，轄區警方據報前往處理所幸林男僅擦挫傷，送醫治療並無大礙，黃男渾然不覺自己闖下大禍，恐吃上高額罰單。

警方調查，73歲黃姓老翁從嘉義六腳到雲林北港辦事，回程途中疑似精神不濟，竟從口湖交流道逆向開上北上車道，從內側車道直直往南開，有駕駛會車被嚇了一大跳，南下車道的貨車司機見狀還跟著黃男車輛，按喇叭示警，並呼喚黃男，但他卻絲毫沒注意。

黃男開了約40公里，一直到北門段281.9公里處，與迎面而來45歲林男騎乘的重機發生碰撞，林男及時閃避才沒迎面撞上，但仍摔倒、車損人傷；轄區學甲分局北門所、交通分隊趕往現場處理，通報救護車將林男送醫，並通知黃男家屬前來。