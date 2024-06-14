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戴鬼面具持刀連搶2間超商…吸毒男一毛錢都沒搶到 警48小時逮到人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓男子日前戴鬼面具手持西瓜刀，連搶新北市兩間超商，卻沒搶到錢，警方獲報追捕，他棄車逃往台中。今天凌晨警方循線在台中霧峰區逮捕黃男，查扣相關證物派回查辦，警詢後依法究辦。

據了解，黃姓男子（37歲）有多項前科，每每毒癮發作沒錢吸食便挺險犯案。這個月12日凌晨零時許，他帶著一頂鬼面具、一把西瓜刀，從新北市蘆洲區騎乘機車來到林口區中華路一家連鎖便利商店。

黃男先把機車停妥戴上面具，旋即持刀衝進店內，黃見店員，直接把刀、一只包包放在收銀檯上，要店員馬上交出財物。但店員見黃淡定沒多說法，兩人四目對望數秒鐘，黃見店員沒有反應，摸摸鼻子快速騎機車逃離。

黃男沒搶到錢，從林口騎車來到新北市五股區西雲路213號另家連鎖超商，黃一樣劃葫蘆戴面具、持刀衝進店內試圖行搶，但這次店員一樣淡定，根本沒搭理他，黃男二次行搶未遂，只好再度騎車逃離現場。

案經兩店員報警，警方調閱監視器畫面，鎖定黃男身分，並發動線上警網循線在新北市八里區觀海大道發現黃男攔截圍捕，過程中，黃男趁隙棄車逃逸，隨後換開另輛汽車，往台中方向躲逃。今天凌晨近1時許，警方埋伏在台中市霧峰區峰堤路，見黃男步出之際衝前壓制逮人，帶回查辦，警詢後恐嚇取財未遂送辦。

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黃姓男子日前戴鬼面具手持西瓜刀，連搶兩家超商未遂，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前戴鬼面具手持西瓜刀，連搶兩家超商未遂，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前戴鬼面具手持西瓜刀，連搶兩家超商未遂，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前戴鬼面具手持西瓜刀，連搶兩家超商未遂，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子日前戴鬼面具手持西瓜刀，連搶兩家超商未遂，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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黃姓男子日前戴鬼面具手持西瓜刀，連搶兩家超商未遂，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

店員 監視器 超商

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