影／洗鞋職人駕保時捷命喪國道！前妻現身相驗 檢方5字回應死因

國內知名洗鞋職人宋姓男子昨晚近8時許駕駛保時捷休旅車在國道高雄高科路段追撞化學槽車，車頭被削掉一半，不幸慘死， 車輛零件四散，波及後方兩輛轎車。檢警今天下午會同家屬相驗，宋男的哥哥以及已離婚的前妻到場，婉拒媒體採訪；對於死者相驗後的死因，檢方指「偵查不公開」，有必要的話會請地檢署對外說明。

警方調查，該起車禍發生於昨晚7時53分許，當時宋男（39歲）駕駛白色保時捷休旅車，行經國道1號北上345公里岡山的高科路段），不明原因撞擊前方由周姓男子（53歲）駕駛的化學槽車，撞擊導致車輛零件四散，波及後方魏姓男子（24歲）、郭姓男子（52歲）駕駛的轎車。

警方獲報後到場，宋男因車頭被削掉一半，人卡在扭曲變形的車體中，雖救護人員破壞車體，協助脫困，仍因傷重當場死亡，未再送醫；警方事後對周男、魏男、郭男實施酒測，3人酒測值為零，宋是否有酒精殘留將等報請檢察官相驗後採檢釐清。

宋母今天上午泣訴，昨晚兒子出發前才告知要北上台中買材料，還說「下很大的雨」，昨晚一整晚都等兒子回家睡覺，沒想到卻接到兒子死訊。宋母透露兒子離婚，還有兩個孩子，一個讀國小3年級，一個才2歲，因自己身體也不好，小孩暫時由親友照顧。