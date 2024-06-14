宜蘭龍德工業區高壓氣瓶爆炸 2人遭碎片波及送醫

宜蘭龍德工業區某間工廠今天上午發生工安意外，疑似在製作充氣用高壓氣瓶時，鋼瓶爆炸，炸開的碎片散射到現場的朱姓負責人與1名外籍移工，2人分別受到手背、眼角的撕裂傷，朱男意識清醒，移工對聲音有反應，被分別送往羅東博愛與羅東聖母醫院。

宜蘭縣消防局表示，今天上午10時54分許獲報，冬山鄉德興十路某處發生氣瓶爆裂，現場沒有火煙，但有2名民眾受傷；消防局出動第二大隊、五結、冬山、羅東、馬賽分隊，11時3分許冬山隊抵達現場回報，是二氧化碳高壓氣瓶炸開，48歲朱男左手背撕裂傷，約30歲移工眼角撕裂傷。