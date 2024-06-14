宜蘭龍德工業區高壓氣瓶爆炸 2人遭碎片波及送醫
宜蘭龍德工業區某間工廠今天上午發生工安意外，疑似在製作充氣用高壓氣瓶時，鋼瓶爆炸，炸開的碎片散射到現場的朱姓負責人與1名外籍移工，2人分別受到手背、眼角的撕裂傷，朱男意識清醒，移工對聲音有反應，被分別送往羅東博愛與羅東聖母醫院。
宜蘭縣消防局表示，今天上午10時54分許獲報，冬山鄉德興十路某處發生氣瓶爆裂，現場沒有火煙，但有2名民眾受傷；消防局出動第二大隊、五結、冬山、羅東、馬賽分隊，11時3分許冬山隊抵達現場回報，是二氧化碳高壓氣瓶炸開，48歲朱男左手背撕裂傷，約30歲移工眼角撕裂傷。
據了解，該工廠主要製造為救生衣快速充氣或替空氣槍加壓的鋼瓶，該鋼瓶疑似在電鍍作業的過程中炸裂。現場沒有起火，但有數台機器損傷，消防局將進一步了解爆炸原因，勞動部職業安全衛生署也已派員前往調查。
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