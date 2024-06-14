土城大火3死今相驗 火場鋰電池已燒熔...家屬竟稱「家中沒電池」

新北市土城區延壽路公寓昨天凌晨一場大火釀3死，新北檢警今會同法醫及家屬前往新北市立板橋殯儀館相驗，死者家屬對死因無意見，並不會解剖。相驗完畢後，火場生還的李男父女面對媒體追問不發一語，但身旁一名女性家屬卻突然驚爆一句「家中根本沒有電池」，就匆匆快步離去，讓所有人都傻眼。

新北地檢署檢察官今會同法醫相驗，初步研判李男的妻子和兒子死因為吸入濃煙一氧化碳中毒窒息死亡，李男女兒的鄭姓男友則燒成焦屍，家屬對死因無意見，檢察官指示警方補齊相關資料後再開立死亡證明，再交由家屬領回遺體善後。

新北市土城區一棟6層樓公寓的4樓昨天凌晨火警，因4、5、6樓原本就是打通的樓中樓設計，屋主又在頂樓加蓋打通，火勢及及濃煙循著內梯迅速擴散；屋主李姓男子的兒子、妻子及女兒男友分別在6樓浴室、樓梯及7樓被發現，3人逃生不及命喪火窟。