快訊

她的LINE少做1動作…1.2萬元全消失！網喊話這樣做不怕噴錢

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

測輻射量後昏迷！福島核電廠50多歲男員工倒臥休息室 送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城大火3死今相驗 火場鋰電池已燒熔...家屬竟稱「家中沒電池」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區延壽路公寓昨天凌晨一場大火釀3死，新北檢警今會同法醫及家屬前往新北市立板橋殯儀館相驗，死者家屬對死因無意見，並不會解剖。相驗完畢後，火場生還的李男父女面對媒體追問不發一語，但身旁一名女性家屬卻突然驚爆一句「家中根本沒有電池」，就匆匆快步離去，讓所有人都傻眼。

新北地檢署檢察官今會同法醫相驗，初步研判李男的妻子和兒子死因為吸入濃煙一氧化碳中毒窒息死亡，李男女兒的鄭姓男友則燒成焦屍，家屬對死因無意見，檢察官指示警方補齊相關資料後再開立死亡證明，再交由家屬領回遺體善後。

新北市土城區一棟6層樓公寓的4樓昨天凌晨火警，因4、5、6樓原本就是打通的樓中樓設計，屋主又在頂樓加蓋打通，火勢及及濃煙循著內梯迅速擴散；屋主李姓男子的兒子、妻子及女兒男友分別在6樓浴室、樓梯及7樓被發現，3人逃生不及命喪火窟。

新北市消防局人員昨天在火警現場受訪時，曾表示是充電池爆炸起火，也轉述起火戶說，放在4樓充電中的鋰電池起火，有嘗試初期滅火但沒辦法撲滅。火調人員昨在現場有發現已燒熔的鋰電池殘骸，初步研判是園藝用鋰電池在充電過程起火導致這場3死悲劇，火場鑑定最後結果將會在近期內完成。

新北市立殯儀館。圖／聯合報系資料照
新北市立殯儀館。圖／聯合報系資料照

編輯推薦

公寓

延伸閱讀

土城大火3死「鋰電池遇水爆炸」？消防專家糾正：大量水搶救才對

土城民宅鋰電池爆炸引大火 醫提醒：用水救火恐產生化骨水

土城鋰電池爆炸奪3命為鑑 電動自行車改裝也高度危險

土城公寓鋰電池充電引大火！鋰電池壽命大概多久？正確使用7招保安全

相關新聞

基隆和平島外海女性浮屍載運返港 疑落水多日死因待查

基隆市和平島公園外海，今天下午發現有人在海上飄流，載浮載沉，基隆海巡隊艦艇前往搜尋，打撈上船後發現已無生命跡象，載運到基...

宜蘭龍德工業區高壓氣瓶爆炸 2人遭碎片波及送醫

宜蘭龍德工業區某間工廠今天上午發生工安意外，疑似在製作充氣用高壓氣瓶時，鋼瓶爆炸，炸開的碎片散射到現場的朱姓負責人與1名...

國3南下近竹山7車事故釀回堵 用路人小心駕駛

根據警廣即時路況，今天下午1時47分，國道3號南下241.6公里處近竹山，發生7車事故，內、中、外車道及路肩都有。已經回...

土城大火3死今相驗 火場鋰電池已燒熔...家屬竟稱「家中沒電池」

新北市土城區延壽路公寓昨天凌晨一場大火釀3死，新北地檢署檢察官今會同法醫及警方前往新北市立殯儀館相驗，因死者家屬對死因並...

影／屏東大貨車疑闖紅燈撞砂石車 貨車車頭全爛駕駛慘死、2送醫

國道10號屏東里港交流道連絡道路今天上午近10時發生嚴重車禍，1砂石車與大貨車不明原因發生碰撞，工程車車頭幾乎全毀，這起...

國道四號聯結車「折甘蔗」交通斷 3輛大車和1輛貨車撞

國道四號台中神岡段今天發生車禍，共3輛聯結車和1輛貨車撞擊後，占用內側道、中線車道及外側車道跟外側路肩，全線交通中斷，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。