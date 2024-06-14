影／屏東大貨車疑闖紅燈撞砂石車 貨車車頭全爛駕駛慘死、2送醫
國道10號屏東里港交流道連絡道路今天上午近10時發生嚴重車禍，1砂石車與大貨車不明原因發生碰撞，工程車車頭幾乎全毀，這起事故造成車上3人受困，警消獲報後到場搶救，使用破壞器材協助脫困。2人送醫，1名司機已無呼吸心跳，送醫不治，肇事原因和責任正由警方調查中。
屏東縣消防局說，獲報後派遣里港、特搜、長治、九如共計出動6車14人，由特搜大隊副大隊長陳世鴻帶隊指揮，到達現場發現是砂石車與大貨車碰撞車禍，2車3人受困，使用破壞器材破壞協助脫困，傷者共3人，一名男性左手骨折，一名男子腿骨骨折，2人均意識清醒，分送高雄義大和旗山醫院，另名年約40歲男駕駛當場失去生命跡象，緊急送義大醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治。
里港警方調查，44歲賴姓男子駕駛砂石車由里港鄉產業道路左轉欲進入國10里港交流道，56歲李姓男子駕駛大貨車由國10里港交流由西往東方向直行，雙方在路口交岔處發生碰撞，大貨車李姓駕駛送醫急救後不治，同車另名乘客和賴姓砂石車駕駛均受傷送醫，2人意識清醒；賴姓砂石車駕駛經酒測並無飲酒，初步檢視監視錄影畫面，疑大貨車直行闖紅燈肇事，肇事原因和責任正由警方調查中。
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