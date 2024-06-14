國道四號聯結車「折甘蔗」交通斷 3輛大車和1輛貨車撞
國道四號台中神岡段今天發生車禍，共3輛聯結車和1輛貨車撞擊後，占用內側道、中線車道及外側車道跟外側路肩，全線交通中斷，其中1輛聯結車成「折甘蔗」方式橫停國道，無人受傷，國道警方正在現場調查並排除事故中。
國道警方表示，今天上午10時57在國道4號西向5.2公里神岡路段發生車禍，無人受傷，47歲邱姓男子駕駛營半聯結車行駛於中線車道時，因向外側車道閃避時撞擊行駛外側車道由38歲李男駕駛的小貨車，致後方32歲白男駕駛的營半聯結車閃避不及，撞擊邱車。
後由63歲張男駕駛營半聯結車為閃避而碰撞白男車輛，導致張男肇駛的半聯結車橫停於車道上，共3輛大型車及1部小貨車占用內側車道、中線車道及外側車道跟外側路肩。
該路段國道交通中斷，後方車輛回堵約5公里，到中午仍由國道警方排除中，駕駛都無飲酒情形，有關肇事經過及肇因研判由警方持續調查釐清中。
國道警第三大隊呼籲用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。
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