影／31歲男找工作被要求交求職保證金 郵局與警阻詐保住2117元

台中一名31歲男子網路找工作，對方要求他需先匯求職保證金，男子依對方要求到郵局要辦理指定帳戶變成約定轉帳戶，準備匯出錢時，郵局人員查覺有異通報，員警到場查看，發現是詐騙手法，及時勸阻男子被騙2117元。

本月12日中午2時25分許，台中市大雅警分局潭北派出所警員陳昕浩、林靖晏執行勤務時接獲潭北郵局通報，稱一名男子疑似遭詐騙，需要警方到場協助。

警方到場後，31歲蕭男說他近期在網路上求職，認識一名網友，網友要求若要入職必須先到郵局設定指定帳戶變成約定轉帳戶，並匯款新台幣2000元至該帳戶做為求職保證金。

蕭男不疑到郵局辦理，行員察覺有異，及時通報警方到場協助，警方了解案情後，在蕭男同意下查看他與網友對話紀錄，發現蕭男遭詐騙，當場解釋詐騙集團常見的詐騙方式，並上網搜尋相關詐騙手法供蕭男觀看，他才知道被詐騙，在警方勸說與幫忙下，成功解除約定帳戶，阻詐2117元。