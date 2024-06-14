快訊

立院大怒神電梯又出包！兩立委受困10分鐘怒批：搞什麼

抓到了！租屋糾紛涉縱火燒屋 台灣女背包客遭澳警逮捕

又漏水！桃機2航廈「室內下雨」美食區、貴賓室都遭殃

影／31歲男找工作被要求交求職保證金 郵局與警阻詐保住2117元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名31歲男子網路找工作，對方要求他需先匯求職保證金，男子依對方要求到郵局要辦理指定帳戶變成約定轉帳戶，準備匯出錢時，郵局人員查覺有異通報，員警到場查看，發現是詐騙手法，及時勸阻男子被騙2117元。

本月12日中午2時25分許，台中市大雅警分局潭北派出所警員陳昕浩、林靖晏執行勤務時接獲潭北郵局通報，稱一名男子疑似遭詐騙，需要警方到場協助。

警方到場後，31歲蕭男說他近期在網路上求職，認識一名網友，網友要求若要入職必須先到郵局設定指定帳戶變成約定轉帳戶，並匯款新台幣2000元至該帳戶做為求職保證金。

蕭男不疑到郵局辦理，行員察覺有異，及時通報警方到場協助，警方了解案情後，在蕭男同意下查看他與網友對話紀錄，發現蕭男遭詐騙，當場解釋詐騙集團常見的詐騙方式，並上網搜尋相關詐騙手法供蕭男觀看，他才知道被詐騙，在警方勸說與幫忙下，成功解除約定帳戶，阻詐2117元。

潭北派出所長洪裕憲表示，接獲疑似詐騙電話、詐騙簡訊或詐騙訊息時務必提高警覺，勿聽信歹徒指令匯款或辦理相關程序，秉持一聽、二掛、三查證的原則，有任何問題可撥打110或165反詐騙電話諮詢。

台中一名31歲男子網路求職被要求交求職保證金，郵局人員查覺有異通報，與警方合力阻詐保住男子2117元。圖／警方提供
台中一名31歲男子網路求職被要求交求職保證金，郵局人員查覺有異通報，與警方合力阻詐保住男子2117元。圖／警方提供

詐騙集團 郵局

延伸閱讀

求職被迫「同床睡」 台中小鮮肉半夜慘遭老闆偷桃口交

砸80萬買寶可夢卡牌 郵局竟送錯人！日男看對方名字怒：根本不像

影／詐騙好賺！26歲車手剛交保重操舊業 汐止警郵局巡邏當場逮

聯手金融機構單周阻詐近千萬 板警宣導識詐還要跟著垃圾車跑

相關新聞

土城大火3死今相驗 火場鋰電池已燒熔...家屬竟稱「家中沒電池」

新北市土城區延壽路公寓昨天凌晨一場大火釀3死，新北地檢署檢察官今會同法醫及警方前往新北市立殯儀館相驗，因死者家屬對死因並...

國4西向清水路段3大車追撞 1貨櫃車「折甘蔗」全線封閉

國道4號西向5公里處清水路段，今天上午11時3分，發生3輛大貨車追撞，其中1輛貨櫃車「折甘蔗」事故，高速公路局中區養護工...

影／屏東大貨車疑闖紅燈撞砂石車 貨車車頭全爛駕駛慘死、2送醫

國道10號屏東里港交流道連絡道路今天上午近10時發生嚴重車禍，1砂石車與大貨車不明原因發生碰撞，工程車車頭幾乎全毀，這起...

國3南下近竹山7車事故釀回堵 用路人小心駕駛

根據警廣即時路況，今天下午1時47分，國道3號南下241.6公里處近竹山，發生7車事故，內、中、外車道及路肩都有。已經回...

國道四號聯結車「折甘蔗」交通斷 3輛大車和1輛貨車撞

國道四號台中神岡段今天發生車禍，共3輛聯結車和1輛貨車撞擊後，占用內側道、中線車道及外側車道跟外側路肩，全線交通中斷，其...

國4西向清水段嚴重車禍「全線封閉」 替代道路看這查

國道4號西向5公里處清水路段，今天上午11時3分發生3輛大貨車追撞，其中1輛貨櫃車「折甘蔗」事故，導致全線封閉處理，回堵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。