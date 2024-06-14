「環保蟑螂」基隆山區亂丟廢棄物 樂器紙箱現形業者遭逮
基隆市七堵區華新二路友蚋山區道路，位處偏僻、人煙稀少，近日環保蟑螂出沒山區，警方巡邏發現兩堆事業廢棄物，在其中一個樂器紙箱找到樂器主人及賣出廠商，追出是新北市民眾透過網路委託不法清運廢棄物業者亂倒，警訊後今天將莊姓業者依違反廢棄物清理法函送法辦。
基隆市警察局第三分局復興派出所所長張文得、警員賴盧川，5月26日巡邏在山區發現兩堆事業廢棄物，經檢視發現其中一個裝鼓的樂器紙箱有相關訊息，聯繫到樂器廠商及購買樂器的主人；經調查，發現是一位新北市民透過網路委託業者清運廢棄物，在網路上以低價招攬業務，實際上卻是未領有合法廢棄物清運執照的業者。
警方配合基隆市環保局現場稽查採證，現場有書櫃、沙發、紙箱等廢棄物，調閱相關監視器影像後，通知莊姓涉嫌人到案說明，全案依違反廢棄物清理法，移請基隆地檢署偵辦。
第三分局表示，家中若有廢棄物清理需要，應委託合法廢棄物清理業者處理，勿聽信不法業者低價攬客訊息，類似環保蟑螂危害環境，警方對於違法傾倒廢棄物的行爲，依法嚴懲。
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