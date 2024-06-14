高雄「洗鞋職人」開保時捷國道喪命 母悲泣：出發前說雨下很大
39歲宋姓男子昨晚近8時許駕駛保時捷休旅車在國道高雄高科路段追撞化學槽車，車頭被削掉一半，不幸慘死；宋男是國內知名洗鞋達人，對於兒子命喪國道，宋母今天上午悲泣，「出發前人還好好的」，昨晚兒子開車北上台中買材料，出發前曾來電說，雨下很大」，不久竟接到他車禍死亡的噩耗。
警方調查，該起車禍發生於昨晚7時53分許，當時宋男駕駛白色保時捷休旅車，行經國道1號北上345公里岡山的高科路段），不明原因撞擊前方由周姓男子（53歲）駕駛的化學槽車，撞擊導致車輛零件四散，波及後方魏姓男子（24歲）、郭姓男子（52歲）駕駛的轎車。
警方獲報後到場，宋男因車頭被削掉一半，人卡在扭曲變形的車體中，雖救護人員破壞車體，協助脫困，仍因傷重當場死亡，未再送醫；警方事後對周男、魏男、郭男實施酒測，3人酒測值為零，宋是否有酒精殘留將等報請檢察官相驗後採檢釐清。
宋母今天上午從兒子在林森路的總店步出時，戴黑色口罩、雙眼紅腫、聲音沙啞地面對媒體訪問時表示，兒子全省都有30幾間加盟店，有很好的技術，很多人都想加盟，和他學習，高雄最近還有5家新店要開店。
宋母說，從洗鞋職人到現在，做了10多年了，包括修復、皮包，做到非常好，客人很肯定；宋母指，兒子很年輕時，丈夫就鼓勵建議兒子要學一技之長，若30歲以後找不到合適工作，就學技術，夫妻和兒子一起學習，後來宋父認為，這種店要年輕人比較有活力，就退出店內生意，全權交由兒子打理。。
「昨晚9點接到兒子車禍死亡的噩耗！」宋母難過地一度掩住口鼻邊拭淚邊說，昨晚兒子出發前才告知要北上台中買材料，還說「下很大的雨」，昨晚一整晚都等兒子回家睡覺，沒想到卻接到兒子死訊。
宋母透露兒子離婚，還有兩個孩子，一個讀國小3年級，一個才2歲，因自己身體也不好，小孩暫時由親友照顧。
「他出去的時候還好好的。」宋母情緒潰堤泣訴，昨晚她很想看兒子，但大兒子不讓她進去；她昨晚看了行車記錄器，看到兒子當時開到中間車道，不知為何又轉到油罐車的車道，後面還有兩輛車子撞過來，可能是打滑還是怎麼樣，要等檢察官相驗完才能釐清發生什麼事。
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