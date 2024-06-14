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國4西向清水路段3大車追撞 1貨櫃車「折甘蔗」全線封閉

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

國道4號西向5公里處清水路段，今天上午11時3分，發生3輛大貨車追撞，其中1輛貨櫃車「折甘蔗」事故，高速公路局中區養護工程分局表示，目前全線封閉處理中，回堵1公里，用路人小心駕駛。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第3大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

高公局中分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，駕駛人可收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。

國道4號西向5公里處清水路段，今天上午11時3分，發生3輛大貨車追撞，其中1輛大貨車「折甘蔗」事故。圖／取自1968即時路況
國道4號西向5公里處清水路段，今天上午11時3分，發生3輛大貨車追撞，其中1輛大貨車「折甘蔗」事故。圖／取自1968即時路況

交通事故 高公局 高速公路

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