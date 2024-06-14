國4西向清水路段3大車追撞 1貨櫃車「折甘蔗」全線封閉

國道4號西向5公里處清水路段，今天上午11時3分，發生3輛大貨車追撞，其中1輛貨櫃車「折甘蔗」事故，高速公路局中區養護工程分局表示，目前全線封閉處理中，回堵1公里，用路人小心駕駛。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第3大隊與高公局中分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。