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深夜過馬路連遭2車撞擊 台東男子送醫不治

中央社／ 台東縣14日電

台東南迴公路尚武村路段，昨晚10時許呂姓男子橫越道路，遭小貨車撞擊倒地，接著又被跟在貨車後面的自小客車撞擊，送醫後宣告不治。

台東縣警察局大武分局第4組組長詹勳昌今天上午告訴中央社記者，昨晚10時5分接獲報案，於台9線（南迴公路）421.2公里路口發生交通事故，員警立即到場交通疏導並配合消防人員救護傷患。

經調查，46歲史姓男子駕駛自小貨車沿台9線由南往北行駛（往台東市方向）途經大武鄉尚武村福太宮路口，不明原因碰撞正橫越台9線的53歲呂男，造成呂男倒臥地上，又遭同向由47歲陳男所駕駛的自小客車撞擊。

詹勳昌表示，呂男重傷送大武衛生所急救無效死亡，史姓駕駛及陳姓駕駛皆無飲酒情形，詳細肇事原因，大武交通小隊調查釐清中。大武警察分局呼籲駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車，隨時注意車前狀況，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。

南迴公路 台東 警察

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