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科技天眼取締車不讓人 屏東市4路口上路10天開罰23件
未禮讓行人加重罰鍰新制上路至本月底將滿1年，只要斑馬線有行人，汽車前懸、機車與慢車前輪進入行人穿越道線、距離行人行進方向不足3公尺要件就構成；屏東縣警局本月1日起在屏東市4處易肇事路口增設科技執法設備，警方統計10天來取締多達23件「車不讓人」，雖未發生行人事故，但也顯示停讓行人尚未成為多數駕駛人的好習慣。
縣警局說，科技執法廣泛運用在違規停車、闖紅燈、機車未依定兩段式左轉、未遵守號誌標線等，在熱點發揮減少違規的成效，未禮讓行人加重罰鍰新制上路將滿1年，還是有駕駛人未遵守，為守護行人安全，特擇屏東市中山路與民族路口、瑞光南路與民生路口、自由路與大連路口及自由路與公園路4處易肇事路口，增設取締車不讓人違規科技執法設備，1日起上路執法。
縣警局交通隊說，在車不讓人科技執法設備設置後，隨即公布設置地點，4月起即運用各種管道及方式向民眾宣導，避免受罰，上下班人潮及車潮高峰時段，也在科技執法路口執行指揮疏導和宣導，自1日至10日，4處科技執法路口取締23件車不讓人違規，最高可罰6000元，違規記點3點及應受道安講習3小時，從取締件數觀察，顯示駕駛人的停讓行人觀念仍待加強。
交通隊提醒，車輛駕駛進入路口，行經行人穿越道時應減速慢行，注意人車距離，當汽車前懸、機車與慢車前輪已進入行人穿越道線上，距離行人行進方向少於1車道寬（約3公尺）即違規開罰；若未依規定禮讓行人可能吃上1200元至6000元的罰單，因而致人受傷或死亡，除可處7200元至3萬6000元罰鍰外，更會面臨相關刑事責任訴訟，並吊扣或吊銷駕駛執照；另行人穿越馬路應遵守標線號誌指示，若擅自穿越車道、闖紅燈也會遭開罰。
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