影／台南安南區文具工廠火警 火點高溫消防員一度無法靠近

台南市消防局上午8時16分據報安南區開南五街文具製造工廠3樓有明火，立即調派安和隊等大批人車前往灌救，到達現場後確認無人受困，立即布線搶救，發現火點在4樓夾層，唯火場多易燃物溫度很高，消防人員只能抵達3樓，無法抵達火點，控制火勢後，約1小時火勢撲滅。

據調查，這家工廠是文具製造業、紙製品製造，消防局據報後派遣安和隊共計出動12車、26人，8時22分到達現場布線搶救，確認火點在4F夾層，火勢一發不可收拾，迅速蔓延，現場無人受傷受困。據調查，火勢目前明火在4樓。