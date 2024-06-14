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街友霸占捷運充電區 北捷警出手推倒惹議

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市捷運景美站12日晚間9點20分發生警察毆打街友事件，有民眾拍下影片放到社群平台Threads，引起網友正反議論。北捷警回應，經調查，該街友長期占用充電區，處理過程中出言、出手攻擊員警，員警情緒失控才回手；後續會加強員警法紀教育，對於違法情事也會嚴懲。

從網路影片中可見，一名頭戴黃色帽子疑似街友者，被身穿警察制服的員警壓制在牆壁，隨後警察揮拳出手，兩人疑有口角，緊接著警察就大力推走黃帽民眾，造成黃帽民眾踉蹌重重地跌在地面。

捷運警察隊督察組組長張育豪回應，經過調查是捷運警察隊第二分隊俞姓員警擔服景美站守望勤務時，發現站務人員與1名男子發生爭執，遂上前協助查處，經查該男子為無業遊民，且長期占用站體充電區。

張育豪表示，由於處理過程中該街友以不雅言詞辱罵、挑釁，並出手攻擊員警，俞姓員警一時情緒失控，故出手回擊，針對該男子言語挑釁、出手攻擊員警等情狀，員警情緒失控、過度使用強制力部分，除從重追究員警相關行政責任外，並依法送辦。

捷運警察隊表示，將加強員警法紀教育，要求執法務必遵守程序正義及依法行政，員警有違法情事絕不護短、不姑息，必定嚴懲送辦。

捷運警察隊督察組組長張育豪回應，員警情緒失控、過度使用強制力部分，除從重追究員警相關行政責任外，並依法送辦。圖／擷取自台北捷運警察局
捷運警察隊督察組組長張育豪回應，員警情緒失控、過度使用強制力部分，除從重追究員警相關行政責任外，並依法送辦。圖／擷取自台北捷運警察局

捷運 街友 警察

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