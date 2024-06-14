影／淡水男嫌大型重機未禮讓 火爆丟水瓶被打到地上...氣得推倒車
周男日前走在新北市淡水區北新路上，認為對向陳男騎乘大型重機車經過沒有禮讓先行，周向陳丟擲水瓶，還推倒大型重機，引爆雙方口角、互毆。大型重機車些微毀損，兩人互告，警依法送辦。
據了解，周姓男子（38歲）這個月8日深夜11時50分左右，步行經過新北市淡水區北新路184巷57號前，正巧，陳姓男子（29歲）騎乘大型紅牌重機車從對向車道而來。周男認為陳男沒有禮讓他先行，怒擲水瓶還穢語飆罵。
陳男被周突來丟水瓶氣得下車理論，兩人爆發激烈口角、互毆。過程中，周男推倒大型重機車，造成車體些微毀損。警方獲報趕抵，雙方已無衝突，雙雙帶回派出所。周男對陳提出傷害告訴；陳對周提出傷害、毀損、妨害自由、妨害名譽告訴，警詢後兩人依法送辦。
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