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影／台65下匝道逆向自撞橋墩起火 駕駛困車內失血過多亡
新北市板橋區台65線快速道路今天凌晨發生一起死亡車禍，張姓男子高速逆向下匝道自撞橋墩，車頭撞爛還冒煙，張男受困變形車內，消防人員火後將車體上半部切割將人救出時已無生命跡象，因頭及右腳傷勢嚴重且失血過多，送醫搶救仍宣告死亡。事故確實發生原因現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天凌晨12時20分獲報，板橋區板城路台65線快速道路下板橋出口處發生車禍，消防人車趕抵到時，板橋警方已在場，經查車輛有冒煙無起火，汽車駕駛張姓男子（52歲）受困車體嚴重變形駕駛座上，消防人員了一番工夫將車體上半部切割下來，才順利將人救出，但張男已無生命跡象，因頭及右腳傷勢嚴重且失血過多，送醫搶救仍宣告死亡。
據了解，張男今晨駕車行經台65線由新莊往板橋方向時，先與尤姓男子（60歲）所駕汽車發生擦撞，張男未停車卻高速逆向下匝道往板橋區板城路，卻不慎自撞橋墩身亡。由於醫院表示，張男因失血過多，血液已乾，無法進行抽血檢驗是否有酒駕，但車後方有置放一罐氧氣筒，事故確實發生原因及相關肇責現由警方調查釐清。
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