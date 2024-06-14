國2桃園段車禍「低胸高衩裙正妹」熱心揮手示警 原來是她

國道2號西向南桃園路段昨天上午近12點有輛休旅車失控自撞側翻，造成車內駕駛與乘客受傷，事發當下有多輛熱心駕駛停車協助，其中有名長腿外露、身著平口高衩黑洋裝辣妹不斷揮手示警，吸引路過駕駛行注目禮，成「國道最美風景」，身分起底原來是暱稱「小藍」的網紅辣模張舒晴，事後她也發文還原當時狀況，網友紛紛大讚「人美心善、女神超棒」。

張舒晴的IG限時動態PO文「剛剛在桃園高速遇到一個男生頭破血流揮手，認真一看發現他翻車擋風玻璃都破在求救，當下我們是第一台停下幫他擋後方來車（其實很猶豫因為怕被追撞，車上沒角錐）」。

她寫道「很慌張打了119報警叫救護車，後面一位姐姐看到立刻幫我們一起擋車，副駕阿姨從擋風玻璃出來昏倒在地板，我們趕緊拿傘幫他先遮陽還有給他們水，我跟那個姐姐去後面指揮來車，直到高速救援來我趕緊先去拿三角錐放，等救護車來我們三台熱心民眾才離開，希望大家行車平安」。