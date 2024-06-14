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保時捷駕駛國1高科段慘死 身分曝光是知名連鎖洗鞋店老闆

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

國道一號北上345公里高雄高科路段，昨晚7時許發生追撞車禍，39歲宋姓男子駕駛保時捷休旅車追撞前車，車頭幾乎全毀，宋受困車內，不幸慘死；據了解，宋男是國內知名洗鞋達人，旗下加盟連鎖店家曾一度高達13家，甚至還到對岸開業。

警方調查，該起車禍發生於昨晚7時53分許，當時宋男駕駛白色保時捷休旅車（Macan），行經事故路段時，因不明原因撞擊前方由周男駕駛的化學槽車，撞擊導致車輛零件四散，波及後方魏男、郭男駕駛的轎車。

警方獲報後到場，宋男因車頭毀損一度受困，經救護人員協助脫困後，因傷重死亡，未再送醫，警方對周男、魏男、郭男實施酒測，3人酒測值為零，宋是否有酒精殘留則要採檢釐清。

據了解，慘死國道的保時捷車主39歲的宋姓男子，是國內洗鞋達人，白手洗鞋起家，2012年和妻子在高雄市三多商圈開洗鞋店，抓住市場上洗鞋風氣，加上注重服務鞋子清潔保養以及鞋子基本維修，深得客人喜愛，後來更從洗鞋服務拓展做到包包清潔染色，衣物清洗以及熨燙的服務，因此將原先店名從「職人」改為「精緻皮革保養」。

宋男的店家全台包含加盟店一度曾高達13家，宋的公司登記在高雄市，但2018年10月突然向經濟部申請歇業。去年又在新店粉專寫下「雖然放棄了原先的店名，不過自己像美國隊長一樣，打不死」，開了2家新店；未料，卻因車禍不幸慘死。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。民眾提供
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。民眾提供
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。記者石秀華/翻攝
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。記者石秀華/翻攝
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。民眾提供
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。民眾提供
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。民眾提供
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。民眾提供
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。民眾提供
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。民眾提供
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。記者石秀華/翻攝
保時捷休旅車昨晚在國道一號追撞化學槽車，車頭幾乎全毀，宋姓駕駛受困車內，不幸慘死。記者石秀華/翻攝

休旅車 保時捷 車禍

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