遺體火化殘留金屬 南市也爆轉賣

台南市議員林燕祝（右）爆料廉政署調查，台南市火化場將先人火化後無法融化的稀有合金疑被變賣或當垃圾處理，市長黃偉哲回應，這樣是不尊重先人，要趕快改革。記者吳淑玲／翻攝 北部發生黑心殯葬業者竊取侵占遺體火化金牙轉賣案後，火也燒到台南；新營福園兩名殯葬管理所人員日前被約談作證，檢廉單位正釐清火化後殘留金屬等有價物品流向。

市長黃偉哲說，這是不尊重先人的行為，應趕快改革；南市民政局表示，已訂管理辦法加強後續處理流程防弊。

台南市議員林燕祝昨在總質詢時爆料，民眾生前植牙、裝假牙或換人工膝關節、髖關節，因無法在火化時融化，會出現不銹鋼、黃金、鈷、鉻、鉬等稀有元素，有殯葬業者到台南新營福園、柳營祿園收購這些稀有金屬轉賣，而南區火化場則是請環保局當垃圾焚化，不論是盜賣或當垃圾處理都對先人不敬，也顯示現行管理規則不完備。

林燕祝說，依台南殯葬所統計，福園、祿園等火化場，半年回收稀有金屬約二千九百公斤，以目前台北市一公斤八百八十二元的收購行情，不肖業者在台南收取這些金屬，一年可獲利五百多萬元，市府應徹查。

殯葬管理所所長廖偉登表示，新營福園有兩名殯葬所人員被約談，新營福園和柳營祿園從鄉鎮公所時代，都由火班場分類金屬後自行處理；南區第一火化場則由全部打包由清潔人員處理，但去年已訂定管理規則，遺體火化留下的有價金屬，火化場人員不可自行收集變賣，否則即觸法。

截至今年五月底，南區火化場、新營火化場、柳營火化場合計廢金屬總重量三千五百公斤，近期將辦理標售，也會強化同仁廉能及法治觀念，防範違法。

高雄市殯葬處表示，民眾在高雄辦理火化，館方會要求家屬簽署遺物切結書，若有遺留貴重金屬或私人物品，一律會由家人領回以避免爭議，未領回部分均以「一般廢棄物」處理。