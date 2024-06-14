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電動自行車改裝 過充短路風險高

聯合報／ 記者劉明岩李隆揆／連線報導

2022年10月間，彰化縣北斗鎮發生電動自行車火災，共波及20餘輛被燒損，消防局調查發現，起火車輛及電池動力系統經過改裝，研判起火原因為充電系統發生過充短路引起火災。資料照片／彰化縣消防局提供
2022年10月間，彰化縣北斗鎮發生電動自行車火災，共波及20餘輛被燒損，消防局調查發現，起火車輛及電池動力系統經過改裝，研判起火原因為充電系統發生過充短路引起火災。資料照片／彰化縣消防局提供

充電中的鋰電池起火奪命，讓鋰電池安全響起警報。四年前北市「林森錢櫃」火災釀六死，起火原因與鋰電池有關；彰化消防局統計，從二○二一到二○二三年，彰化就發生廿四起電動自行車火災事故，換裝來歷不明鋰電池或增改電子控制系統會有過充短路起火的風險。

台北市消防局表示，鋰電池應用範圍愈來愈廣，但電池內部電解質屬易燃物，有較高危險性，北市二○一八年至二○二三年共發生一三四件鋰電池火災，建物火災占八十一件最多，其次是電動車火災，共卅四件。

四年前北市林森北路錢櫃ＫＴＶ起火造成六人死亡。據調查，案發當天包商將雷射水平測量儀放在店內四樓儲藏室充電，因電池品質異常而起火，包商到其他樓層施工未注意，加上消防安全設備失效，造成火勢延燒，最終導致這起悲劇。

二○二二年十月，彰化縣北斗鎮發生二件充電中電動自行車火災，均由外籍移工使用，兩案起火車輛皆停放在工廠停車區，波及廿餘輛電動自行車燒損。消防局調查發現，起火車輛車體及電池動力系統均經過改裝，研判起火原因為充電系統發生過充短路引起火災。

消防局提出，電動自行車因價廉、方便，近年成為移工代步工具首選，但被限制最高時速廿五公里以下，有業者看準使用者提速需求，在網路販售改裝鋰電池，或私下提供改裝控制裝置解除速率限制服務以加大馬力，此舉不但增加車輛故障機率，更可能造成火燒車意外。

北市 火災 電動自行車

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