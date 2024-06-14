鋰電池冒煙 專家：先泡水降溫

消防署有公告「鋰電池火災滅火注意事項」。記者王長鼎／翻攝 新北市三死火警初判是鋰電池肇禍，專家指出，避免鋰電池起火最好要選擇合格品牌，且勿同時在一個電源線充數個鋰電池；鋰電池失火若只是冒煙，先迅速移至空曠地或泡水；若已熱失控發火，應移除旁邊易燃物，用大量水及滅火器噴灑降溫，若已失控燃燒，應迅速打一一九求救。

高雄市消防局搶救科長蘇裕銘指出，鋰電池應挑選合格品管的大廠牌，網路價廉鋰電池品質、內容物較無法掌控，容易出問題。

「鋰電池本身燃燒不會危險，自己燒完就還好，最可怕的是旁邊有木材、紙張、衣服或棉被等可燃物。」蘇裕銘說，發現冒煙就迅速移至空曠地或泡水，避免和旁邊易燃物接觸即可。

若已冒出火花或噴火，第一時間應將火焰打掉，鋰電池的熱失控通常在高溫六十度以上，可用大量源源不絕的水或滅火器打掉火源，讓水進到電池裡降溫，切記要同時移除旁邊的可燃或易燃物，若燃燒起火無法收拾，要迅速打一一九求救，防止火煙擴大。

消防署公告「鋰電池火災滅火注意事項」，民眾遇到鋰電池火災，除先打電話通知一一九，還可依循下列做緊急處理；手機、筆電、行動電源等鋰電池火警，應使用乾粉滅火器滅火，並在不影響自身安全下移至空曠處浸泡於水桶中；電動車、電動機車等大型鋰電池火警，乾粉滅火器可能無法滅火，應立刻撥打一一九，以不斷噴灑大量的水散熱降溫，減低和阻斷電池芯產生的熱失控。

律師黃佑民說，若電池正常使用，商品製造、生產有過失或未經過國家標準驗證及安全檢測，電池業者將同時面臨刑責和民法、消費者保護法的損害賠償。