聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋰電池冒煙 專家：先泡水降溫

聯合報／ 記者石秀華王長鼎蔣永佑／連線報導

消防署有公告「鋰電池火災滅火注意事項」。記者王長鼎／翻攝
消防署有公告「鋰電池火災滅火注意事項」。記者王長鼎／翻攝
新北市三死火警初判是鋰電池肇禍，專家指出，避免鋰電池起火最好要選擇合格品牌，且勿同時在一個電源線充數個鋰電池；鋰電池失火若只是冒煙，先迅速移至空曠地或泡水；若已熱失控發火，應移除旁邊易燃物，用大量水及滅火器噴灑降溫，若已失控燃燒，應迅速打一一九求救。

高雄市消防局搶救科長蘇裕銘指出，鋰電池應挑選合格品管的大廠牌，網路價廉鋰電池品質、內容物較無法掌控，容易出問題。

「鋰電池本身燃燒不會危險，自己燒完就還好，最可怕的是旁邊有木材、紙張、衣服或棉被等可燃物。」蘇裕銘說，發現冒煙就迅速移至空曠地或泡水，避免和旁邊易燃物接觸即可。

若已冒出火花或噴火，第一時間應將火焰打掉，鋰電池的熱失控通常在高溫六十度以上，可用大量源源不絕的水或滅火器打掉火源，讓水進到電池裡降溫，切記要同時移除旁邊的可燃或易燃物，若燃燒起火無法收拾，要迅速打一一九求救，防止火煙擴大。

消防署公告「鋰電池火災滅火注意事項」，民眾遇到鋰電池火災，除先打電話通知一一九，還可依循下列做緊急處理；手機、筆電、行動電源等鋰電池火警，應使用乾粉滅火器滅火，並在不影響自身安全下移至空曠處浸泡於水桶中；電動車、電動機車等大型鋰電池火警，乾粉滅火器可能無法滅火，應立刻撥打一一九，以不斷噴灑大量的水散熱降溫，減低和阻斷電池芯產生的熱失控。

律師黃佑民說，若電池正常使用，商品製造、生產有過失或未經過國家標準驗證及安全檢測，電池業者將同時面臨刑責和民法、消費者保護法的損害賠償。

失控 火災 電動機車

延伸閱讀

土城民宅鋰電池爆炸引大火 醫提醒：用水救火恐產生化骨水

土城鋰電池爆炸奪3命為鑑 電動自行車改裝也高度危險

土城公寓鋰電池充電引大火！鋰電池壽命大概多久？正確使用7招保安全

雲林議員質詢鋰電池火警 消防局：無法靠水是大挑戰

相關新聞

新北土城大火3死 疑鋰電池充電過程起火釀災

新北市土城區一棟六層樓公寓的四樓昨天凌晨火警，因四、五、六樓是打通的樓中樓設計，屋主又在頂樓加蓋打通，火勢及濃煙循著內梯...

上網買工具機 鋰電池品管堪憂

新北市發生疑似園藝工具的鋰電池在充電過程起火，導致三死悲劇，居家工具機通路業者指出，近年屢傳鋰電池過充爆炸起火事件，鋰電...

還原晴空匯現場…1氣瓶可爬28樓？ 照片打臉李世恭

竹市晴空匯火警造成李詠真與周立鑫2名消防員殉職，竹市消防局長李世恭曾受訪稱「氣瓶氣量足夠，消防員爬上28樓沒問題」引起譁...

政院拍板 260億精進消安設備

行政院昨通過「提升消防救災安全精進方案」，包括擴大導入無人機、救災機器人等計畫，總經費260億元；政院也通過消防法部分條...

遺體火化殘留金屬 南市也爆轉賣

北部發生黑心殯葬業者竊取侵占遺體火化金牙轉賣案後，火也燒到台南；新營福園兩名殯葬管理所人員日前被約談作證，檢廉單位正釐清...

鋰電池冒煙 專家：先泡水降溫

新北市三死火警初判是鋰電池肇禍，專家指出，避免鋰電池起火最好要選擇合格品牌，且勿同時在一個電源線充數個鋰電池；鋰電池失火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。