上網買工具機 鋰電池品管堪憂

新北市土城區民宅發生疑似園藝用割草機鋰電池起火，火勢延燒迅速，造成三人死亡。記者王長鼎／翻攝 新北市發生疑似園藝工具的鋰電池在充電過程起火，導致三死悲劇，居家工具機通路業者指出，近年屢傳鋰電池過充爆炸起火事件，鋰電池品質是關鍵；不過，現在各式居家電動工具都能在網路電商購得，且個人賣家不少，這些工具機的電池是正廠還是地下工廠生產不易辨認，有賴政府加強查驗。

經濟部標檢局表示，市面販售的電池，在上市前都要通過檢驗，針對新北大火事件，目前與消防單位都在了解事故原因。

彰化縣消防局表示，品質不良鋰電池容易發生熱失控，過充、過放或碰撞，都可能造成電池溫度升高起火燃燒，包含電動自行車若經改裝，也會影響鋰電池的安全。

居家工具機通路業者表示，新北這起火災疑似因園藝用鋰電池充電引起，這類ＤＩＹ電動工具種類多，用的電池若經檢驗合格，也照說明書使用，通常不太有疑慮，且都有保固，比較擔心用Ａ工具做Ｂ的事，例如用起子機在水泥牆鑽洞，負載過高可能過熱、損壞或走火。

業者說，另一現象是近年電商崛起，個人賣家大增，這類居家電動工具為了拚價格和銷量，可能採用副廠或地下工廠生產的電池，品質良莠不齊，若未取得或造假政府檢驗合格證明，民眾買回家使用都潛藏風險，呼籲買知名品牌或到實體通路購買較有保障，也有專人說明使用注意事項。

業者說，使用鋰電池的用品很多，為確保安全，除選用經檢驗合格的鋰電池，且使用有過充、過放保護裝置的充電器，並依照指示安全使用；充電時切勿在周圍放置可燃物，也不要在無人的狀況下充電，以防無法及時應變；充電過程若發現鋰電池有發熱、外殼膨脹情況，應立刻拔除插頭停止充電；也不要對產品加壓，或在高溫或極低溫度下充電，避免短路。